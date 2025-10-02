「みんかぶ」が集計する「個人投資家の予想（最新４８時間）」２日午後１時現在でトヨタ自動車<7203.T>が「買い予想数上昇」４位となっている。



トヨタは４日続落。米国では１０月のＦＯＭＣでＦＲＢが追加利下げを行う公算が大きいとみられている。一方、日本では日銀金融政策決定会合で利上げの可能性が一部で取り沙汰されている。日米金利差縮小の思惑が外国為替市場でドル安・円高を誘発しており、足もとで自動車株には逆風が意識されやすい。また、１日に発表された９月の日銀短観では自動車の業況判断指数が中小企業で悪化しており、収益環境の先行きに不透明感が強い。ただ、トヨタのＰＢＲは時価換算で１倍近辺に位置するなど割安感が際立っており、下値では中期スタンスでの実需買いも観測される。



出所：MINKABU PRESS