【10/3まで】集英社の人気マンガがKindleで50%ポイント還元キャンペーン中

仲間との絆が紡ぐ、熱い冒険譚。「ONE PIECE モノクロ版」

時は大海賊時代。いまや伝説の海賊王G・ロジャーの遺した『ひとつなぎの大秘宝』を巡って、幾人もの海賊達が戦っていた。そんな海賊に憧れる少年ルフィは、海賊王目指して大いなる旅に出る。第1巻の発売から28年もなお連載されている超大作。最新刊では、念願のエルバフに上陸しロビンはサウロと待望の再会を果たす。そして未知の秘境で新たな冒険が動き出す一方で不穏な空気を纏った侵入者が出現し、嵐の予感!?

運命の恋が始まる!? オカルティック怪奇バトル「ダンダダン」

幽霊肯定派の女子校生・綾瀬桃と、同級生の怪奇現象オタク・オカルト君。互いに否定するUFOと怪異を信じさせるため、桃はUFOスポットの病院廃墟へ、オカルト君は心霊スポットのトンネルへ行くことになって……。最新刊では、“呪行李”から脱出し、悪魔のメルヘンカルタを倒すことに成功した桃たち。しかし、桃が呪行李の中でお菓子を食べた影響で小人サイズになってしまう。

高校生の虎杖は、呪いを廻る戦いの世界へと入っていく。「呪術廻戦」

類稀な身体能力を持つ高校生・虎杖悠仁（いたどりゆうじ）は、病床に伏せる祖父の見舞いを日課にしていた。だがある日、学校に眠る「呪物」の封印が解かれ、化物が現れてしまう。取り残された先輩を救うため、校舎へ乗り込む虎杖だが……!?最終巻では、魂の境に術式「解」を打ち宿儺を伏黒から引き剥がそうと、虎杖は領域を展開――その必中効果で宿儺へと押し迫る。

連載終了後も人気衰えず。累計発行部数2億2000万部を突破した「鬼滅の刃」

時は大正時代。炭を売る心優しき少年・炭治郎の日常は、家族を鬼に皆殺しにされたことで一変する。唯一生き残ったものの、鬼に変貌した妹・禰豆子を元に戻すため、また家族を殺した鬼を討つため、炭治郎と禰豆子は旅立つ。最終巻では、鬼の始祖・鬼舞辻無惨と炭治郎たちの戦いが最終局面へ…。珠世が身を挺して投与した四種類の薬が、無惨を衰えさせ、追い詰めていく。炭治郎と禰豆子、そして鬼殺隊の運命は!?

鬼滅の刃公式ファンブック「鬼殺隊見聞録」「鬼殺隊見聞録・弐」

「鬼殺隊見聞録」では、本作の前身となる「鬼殺の流」の第一話〜第三話のネームを初出し完全収録。本書のためだけに描き下ろされた「キメツ学園」の特別編がドドンと9ページ掲載も。「鬼殺隊見聞録・弐」では、「炭治郎の近況報告書」など、描き下ろし漫画3本を29ページ収録。柱のそれぞれの印象や番付、鬼のお蔵出しプロフィールも掲載された、ファンにはたまらない一冊。

新生落語ヒロイン、ここに誕生「あかね噺」

幼い頃、父の魔法の様な落語に魅せられた朱音は、父のある一席を機に自身も噺家としての道を歩み始める。17歳になった朱音が目指すのは落語界の最高位「真打」になること――。一流の技量を習得するため、様々な試練が朱音を待ち受け…!?最新刊では、椿屋正明に認められるべく賞レースへの出場を決めた朱音は、旧友（ライバル）たちと再びぶつかり合うことに。

頭脳戦とバトルが濃厚に絡み合う、究極の少年漫画「HUNTER×HUNTER」

父と同じハンターになるため、そして父に会うため、ゴンの旅が始まった。同じようにハンターになるため試験を受ける、レオリオ・クラピカ・キルアと共に、次々と難関を突破していくが…!?最新刊では、暗黒大陸を目指す船内での三つ巴のマフィア抗争は激化。2つの組が共闘し、さらにヒソカを追う幻影旅団も抗争に加わり、エイ＝イ一家を狩り始める。

新時代のダークヒーローアクション「チェンソーマン」

悪魔のポチタと共にデビルハンターとして借金取りにこき使われる超貧乏な少年・デンジ。ド底辺の日々は、残忍な裏切りで一変する。悪魔をその身に宿し、悪魔を狩る、新時代ダークヒーローアクション、開幕！最新刊では、飢餓の悪魔と偽チェンソーマンを支配下に置き、“来るべき日”に向けた計画が不気味に進行していく…。

絶望から希望へと繋ぐ物語が完結「怪獣８号」

怪獣発生率が世界屈指の日本。この国は、容赦なく怪獣が日常を侵していた。かつて防衛隊員を目指していたが、今は怪獣専門清掃業で働く日比野カフカ。ある日カフカは、謎の生物によって、身体が怪獣化、怪獣討伐を担う日本防衛隊からコードネーム「怪獣8号」と呼ばれる存在になる。最終巻では、鳴海と保科、二人が全力を振り絞りカフカに繋げた想い。そして二度と人に戻れぬ覚悟と幼い頃の想いを心に秘め、歴史的大災害“明暦の大怪獣”の前に。カフカは未曾有の災害を防げるか!?

