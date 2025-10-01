回転寿司チェーン「スシロー」に、クリエイター・可哀想に！さんとコラボレーションしたメニューが登場！

今回は「おぱんちゅうさぎ」に加えて、ヨーグルトの妖精「んぽちゃむ」も登場するメニューが、前半と後半で内容を変えて提供されます☆

スシロー「おぱんちゅうさぎ」コラボレーション

開催期間：2025年10月8日(木)〜11月9日(日)

販売店舗：全国のスシロー店舗

※「スシロー未来型万博店」、お持ち帰り専門店「スシロー To Go」「京樽・スシロー」は対象外です

※「スシロー秋葉原中央通り店」では、お持ち帰りは実施されません

※すべてのメニューは、景品の手配総数が完売次第終了となります

※各店舗の販売状況はアプリ・HPで確認できます

スシローでおすしを楽しむのはもちろん、おすしと一緒に楽しめるコンテンツを提供したいという想いから、クリエイター・可哀想に！さんとコラボレーション！

SNSを中心に人気を博すキャラクター「おぱんちゅうさぎ」と「んぽちゃむ」が登場するメニューが販売されます。

2023年11月に健気なかわいさで人気の「おぱんちゅうさぎ」とのコラボメニューを販売し、人気を博しました。

今回は「おぱんちゅうさぎ」に加えて、ヨーグルトの妖精「んぽちゃむ」も登場するメニューが、前半と後半で内容を変えて提供されます☆

前半：まぐたくおはぎ(イカのせ)可哀想に！コラボ限定ピック付き

価格：220円(税込)〜

販売期間：2025年10月8日（水）〜コラボ限定ピックの手配総数40.8万枚分が完売次第終了

まぐたくおはぎにくるりとイカをのせた「まぐたくおはぎ(イカのせ)」

ふわふわの「おぱんちゅうさぎ」を表現したお寿司です。

※たくあんを使用しています

コラボ限定ピック

「まぐたくおはぎ(イカのせ)」に付いてくるコラボ限定ピックは全部で全10種類。

スシローのコスチュームやまぐろの切り身を背負った「おぱんちゅうさぎ」などがデザインされています。

※ランダム提供のため、デザインは選べません

後半：いかとえびのバジルチーズ炙り 可哀想に！コラボ限定ピック付き

価格：220円(税込)〜

販売期間：2025年10月22日（水）〜コラボ限定ピックの手配総数39万枚分が完売次第終了

いかとえびのおすしにチーズとバジルソースをトッピングして炙った「いかとえびのバジルチーズﾞ炙り」

バジルソースが香る、いかとえびのお寿司を一度に味わうことができます。

コラボ限定ピック

「いかとえびのバジルチーズﾞ炙り」には、ヨーグルトの妖精「んぽちゃむ」をデザインしたコラボ限定ピック付き。

「んぽちゃむ」はもちろん、親友のヒヨコ「きみまろ」デザインも登場します☆

※ランダム提供のため、デザインは選べません

隠れおぱんちゅ＆んぽちゃむをさがせ！キャンペーン

応募期間：2025年10月8日（水）〜11月9日（日）

応募方法：

1）“金のおぱんちゅ”1枚または、“銀のんぽちゃむ”2枚のどちらかが揃ったら裏面を撮影

2）スシロー公式XまたはInstagramアカウントのいずれかをフォローし、「#スシローで見つけた」を付けて写真を投稿

賞品・当選人数：コラボ限定コンプリートアクリルボード×100名

「まぐたくおはぎ(イカのせ)」と「いかとえびのバジルチーズ炙り」に付いてくるコラボ限定ピック裏面にランダムで出てくる“金のおぱんちゅ”と“銀のんぽちゃむ”を見つけて応募できるキャンペーンを実施。

キャンペーン期間中に、スシロー公式XまたはInstagramアカウントをフォローし、“金のおぱんちゅ”1枚または、“銀のんぽちゃむ”2枚のどちらかが揃ったら、抽選に応募できます。

ピック裏面を撮影して、「#スシローで見つけた」を付けて投稿した方の中から抽選で100名に、コラボ限定コンプリートアクリルボードが当たります。

ぷちローセット 可哀想に！コラボ限定つみあげフィギュア付き

価格：600円(税込)〜

※「ぷちローコイン」は付いていません

販売期間：2025年10月8日（水）〜コラボ限定つみあげフィギュアの手配総数15.9万個分が完売次第終了

大人の方でも少量で様々な種類のおすしが楽しめる「ぷちローセット」

「ぷちローセット」にも、コラボ限定つみあげフィギュアがつくメニューが登場します。

※いくらの包み以外のしゃりはミニしゃりです

※一部店舗では塩いくらでの提供となります

コラボ限定つみあげフィギュア

「ぷちローセット」でもらえる、集めると積み上げて遊べるコラボ限定つみあげフィギュは全部で3種類。

「おぱんちゅうさぎ」「んぽちゃむ」「きみまろ」のお顔がデザインされています。

※ランダム提供のため、デザインは選べません

遊べるゲーム付き！コラボ限定シート

「ぷちローセット」には、コラボ限定シート全5種から1枚が提供されます。

それぞれのシートには、遊べるゲームが付いているのも嬉しいポイントです。

※ランダム提供のため、デザインは選べません

前半：かぼちゃのブリュレアチーズケーキ 可哀想に！コラボ限定ステッカー付き

価格：330円(税込)〜

販売期間：2025年10月8日（水）〜コラボ限定ステッカーの手配総数38.7万枚分が完売次第終了

北海道えびすかぼちゃ使用した、見た目もかぼちゃそっくりな「かぼちゃのブリュレアチーズケーキ」

かぼちゃペーストにクリームチーズを使用し、スポンジに入れたシナモンの風味とケーキトップのブリュレのパリパリ感がよいアクセントになっています。

コラボ限定ステッカー

「かぼちゃのブリュレアチーズケーキ」には、様々なデザインを使用した限定ステッカーつき。

お皿の上でダンスを披露する姿やキービジュアルが使用されたステッカーなどからいずれか1枚がもらえます。

※ランダム提供のため、デザインは選べません

スシロー5％OFFクーポン

利用可能期間：2025年11月17日（月）〜12月21日（日）

さらにコラボ限定ステッカーの裏面には、スシロー5％OFFクーポンが付いてきます。

クーポンは、利用可能期間中何度でも使用することができます。

※「お持ち帰りネット注文」「デリバリー」は対象外です

※「スシロー未来型万博店」、お持ち帰り専門店「スシロー To Go」「京樽・スシロー」は対象外です

後半：お芋すぎるパフェ 可哀想に！コラボ限定お芋ピック付き

価格：370円(税込)〜

販売期間：2025年10月22日（水）〜コラボ限定ピックの手配総数25万枚分が完売次第終了

紫芋ムースにさつま芋の甘露煮、お芋とバニラのマーブルアイスを重ねた「お芋すぎるパフェ」

ホイップの上に紫芋ペーストをモンブラン風に絞った、秋を満喫するお芋づくしのデザートです。

後半：お芋のチーズケーキ蜜芋風ソースがけ コラボ限定お芋ピック付き

価格：350円(税込)〜

販売期間：2025年10月22日（水）〜コラボ限定ピックの手配総数18.5万枚分が完売次第終了

焼き芋ペーストに上質なクリームチーズを合わせて焼き上げた「お芋のチーズケーキ蜜芋風ソースがけ」

チーズケーキにさつまいもダイスと隠し味となる塩を合わせることで、さつまいもの甘みとおいしさを最大限に引き立たせています。

さらに焼き芋の蜜のような“蜜芋風ソース”をかけ、より濃厚な味わいとなっています。

後半：ひんやり焼き芋ブリュレ バニラアイス添え 可哀想に！コラボ限定お芋ピック付き

価格：350円(税込)〜

販売期間：2025年10月22日（水）〜コラボ限定ピックの手配総数28.9万枚分が完売次第終了

国産のさつまいもを焼き芋に、提供前に表面を炙ってブリュレ仕上げにした「ひんやり焼き芋ブリュレ バニラアイス添え」

素朴な甘みの焼き芋と、ブリュレ仕上げのパリッと食感が相性抜群。

焼き芋ブリュレと一緒に味わえるバニラアイス付きです。

コラボ限定お芋ピック

「お芋すぎるパフェ」「お芋のチーズケーキ蜜芋風ソースがけ」「ひんやり焼き芋ブリュレ バニラアイス添え」に付いてくるコラボ限定ピック。

焼き芋と一緒に「おぱんちゅうさぎ」たちの様々な姿がプリントされています。

※ランダム提供のため、デザインは選べません

可哀想に！コラボ限定マスコット付き ソフトドリンク

価格：1,100円(税込)〜

販売期間：※前半・後半でグッズが変わります

【前半】2025年10月8日（水）〜コラボ限定マスコットの手配総数16.6万個分が完売次第終了

【後半】2025年10月22日（水）〜コラボ限定マスコットの手配総数13.1万個分が完売次第終了

種類：各全4種類

前・後半で異なるコラボ限定マスコットが付いたソフトドリンクが登場。

10月8日からの前半ではワサビカラーや、お芋の着ぐるみを着た「おぱんちゅうさぎ」4種類、

10月22日からの後半では、お寿司のネタやコスチューム姿の「んぽちゃむ」と「きみまろ」がラインナップされます。

※大量の買い占めや、営利を目的とした転売行為は控えてください

※一人複数個の注文は控えてください

※ランダム提供のため、デザインは選べません

※種類・デザインによってサイズが異なります。

※対象商品1点につき、ランダムで1個の提供となります

お持ち帰りネット注文限定：可哀想に！コラボ限定セット8貫 すし皿付き

価格：1,480円(税込)〜

予約開始日時：2025年10月8日（水）AM7:00〜ネット注文のみ ※コラボ限定すし皿の手配総数3.8万枚分が完売次第終了

受取期間：2025年10月11日（土）〜11月9日（日）各店舗、営業開始時間から

購入制限：1人1会計につき4個まで

スシローの人気メニューを詰め合わせた「可哀想に！コラボ限定セット8貫」がお持ち帰りネット注文限定で登場。

まぐろやサーモン、エビなどが盛り込まれています。

コラボ限定すし皿

「可哀想に！コラボ限定セット8貫」でもらえるお皿のデザインは、全部で3種類。

中央にデザインされた「おぱんちゅうさぎ」のお顔アップが存在感抜群です！

※大量の買い占めや、営利を目的とした転売行為は控えてください

※一人複数個の注文は控えてください

※軽減税率対象外です

※ランダム提供のため、デザインは選べません

※各店舗、手配総数に達し次第、終了となります

※事前決済となります

※購入された店舗でお受け取りをお願いします

スペシャルコラボ店舗

スケジュール：

2025年10月8日（水）〜11月9日（日）対象店舗：・新宿東口店（東京都）・市川駅前店（千葉県）・京都伏見店（京都府）・大野城大城店（福岡県）2025年10月10日（金）〜11月9日（日）対象店舗：・池袋サンシャイン60通り店（東京都）・川崎リバーク店（神奈川県）・栄店（愛知県）・生田川インター店（兵庫県）

おすしと一緒にスシローの店舗も楽しんでもらえるよう、スペシャルコラボ店舗の展開も実施。

スペシャルコラボ店舗は、東京都、神奈川県、千葉県、京都府、兵庫県、愛知県、福岡県の合計8店舗で展開されます。

※スペシャルコラボ店舗の実施期間中であっても、各商品の手配総数が完売次第終了となります

クリエイター・可哀想に！さんが描く人気メニューキャラクターたちのお寿司やグッズが盛りだくさん。

スシロー「おぱんちゅうさぎ」コラボレーションは、2025年10月8日より開催です☆

鮪の王様やひと手間かけたメニュー！スシロー「本鮪中とろ」 鮪の王様やひと手間かけたメニュー！スシロー「本鮪中とろ」 続きを見る

※店舗により価格は異なります

※写真（画像・イラスト）はイメージです

Copyright © 2025 Dtimes All Rights Reserved.

The post ヨーグルトの妖精「んぽちゃむ」も仲間入り！スシロー「おぱんちゅうさぎ」コラボレーション appeared first on Dtimes.