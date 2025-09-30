【モンスターストライク デッドバースリローデッド】ティザーPV・メインキャスト・アーティスト情報公開！
スマホアプリのひっぱりハンティングRPG「モンスターストライク」（以下モンスト）のアニメ『モンスターストライク デッドバースリローデッド』が2025年10月21日（火）23：00より、TOKYO MXほか全国45局にて放送される。ティザーPVやメインキャスト4名およびアーティスト情報が公開された。
アニメ『モンスターストライク』は、2015年10月10日（土）より配信を開始し、現在配信中のモンストアニメはスマホアプリ『モンスターストライク』に登場する多数のキャラクターが主人公となって、さまざまなストーリーを描いていくオムニバス形式の作品だ。モンストアニメ全シリーズの世界累計再生回数は5億回（※YouTube 配信における累計再生回数）を突破、また、2025年10月より初めてとなる地上波TVシリーズとして『モンスターストライク デッドバースリローデッド』が放映を開始する。
そんなアニメ『モンスターストライク デッドバースリローデッド』の、ティザーPVが公開、メインキャスト4名およびアーティスト情報（オープニング主題歌・エンディングテーマ）が発表された。
また、放送開始に先立ち、2025年10月7日（火）および14日（火）の2週にわたり、23：00よりTOKYO MXほか全国45局にて、せいや（霜降り明星）、ヒコロヒーが出演する事前特番の放送が決定した。
メインキャストを紹介。謎の男・ジュゲム役に松岡禎丞、才色兼備の女子高生・リンネ役は市ノ瀬加那、荒ぶる神の末裔・ヤクモ役は花澤香菜、世界防衛対策組織 ”イースター” の特殊戦闘員・ネオは水瀬いのりが演じる。
現在、この4名のサイン色紙がプレゼントされるキャンペーンが開催されている。10月7日（火）の11：59まで、ストライクワールド公式Xアカウント（@monst_animation）をフォローし、各対象の投稿をリポストすると、各3名にサイン色紙が当たる。ぜひチェックしてほしい。
そして、アーティスト情報。本作を彩る主題歌は、オープニング主題歌が「Da-iCE」、エンディングテーマを「YZERR」が担当します。なお、楽曲タイトルおよび詳細情報は後日発表予定なのでお見逃しなく。
最後に事前特番の情報。
放送開始に先立ち、2025年10月7日（火）および14日（火）の2週にわたり、23：00よりTOKYO MXほか全国45局にて、せいや（霜降り明星）とヒコロヒーが出演する事前特番が放送される。
モンストど素人のせいや（霜降り明星）とヒコロヒーが、視聴者プレゼント「QUOカード10万円分」をかけてモンストにまつわるクイズに挑戦。シリーズファンも初めて見る人も ”これを見ればアニメをより楽しめる” 最新情報がお届けされる。
放送は、10月21日（火）から。続報もお見逃しなく。
放送は、10月21日（火）から。続報もお見逃しなく。
