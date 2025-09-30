Francfranc BAZARの「期間限定SALE」で秋冬のおうち時間を快適に樹脂製食器やクッションが10％オフで買えるよ〜！

2025年9月29日から10月13日まで、Francfrancらしい機能的でデザイン性に優れたアイテムを手頃な価格で展開するアウトレットショップ「Francfranc BAZAR」では期間限定SALEを開催中です。

樹脂製食器シリーズやカウチビーズ・フロアクッションなど、人気のアイテムが10％オフでゲットできます。

QOLが上がりそう...！

マット調のくすみカラーがキュートな樹脂製の食器から、「スープカップ」と「セパレートプレート M」が990円から891円、「セパレートプレート L」が1300円から1170円に値下げ。

軽量で割れにくく、電子レンジや食器洗浄機の対応が可能で毎日使いにぴったり。まとめ買いのチャンスです。

カラーはライトブルー、グレー、ピンク、イエローの4色展開。

リニューアルした植物性消臭成分配合のフレグランスビーズジェルは、「ワンダフルアロマ2 ビーズジェル」と「ワンダフルアロマ2 フレグランスジェル」が1500円から1350円、「ワンダフルアロマ2 リードデュフューザー」が2900円から2610円に。

大容量かつ微香タイプで、長く香りを楽しめるのが魅力的。

香りは、ホワイトジャスミン、ホワイトティー、 ホワイトムスクの3種類です。

ゆったりと過ごすおうち時間のお供に最適な「カウチビーズクッション Ｎ φ45」は、3190円から2871円に値下げ。

日本製の極小ビーズと0.5mmの繊細なパウダービーズ、そして伸縮性のある生地が、体に優しくフィット。座ったり枕替わりにして寝転んだりと、様々な体勢に対応できますよ。

カラーは、ダークグレー、グリーン、ネイビー、イエローの4色展開です。

セールの対象となるのは、Francfranc BAZAR店舗とFrancfranc BAZARの公式オンラインショップ。

なお、店舗とオンラインショップでは一部セール内容が異なります。

在庫残りわずかの商品が増えているので、気になる人はお早めに。

※画像は公式サイトより。

（東京バーゲンマニア編集部）