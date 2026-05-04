窓拭き中に突然の告白「OK！」→汗で連絡先が消滅…絶望する若者を救うおじさん軍団が熱すぎる【作者に聞く】
【漫画】本編を読む
商業雑誌でなくてもSNSで自身の漫画を投稿できるようになり、読者と直接つながれる現代。読者と共に作り上げていく漫画が話題になった、コマkoma(@watagashi4)さんの「窓拭きお兄さんが告られておじさんたちが奮闘する漫画」を紹介する。本作は、読者コメントの反応を見ながら話が展開し、「ツイバズ」に速報されるほど話題になった作品だ。
舞台は、男性が多く出会いが少ない特殊な職業・窓拭き清掃の現場。ある日、マンションの屋上から1階へ向かって窓を清掃中、突然携帯番号が書かれたメモが主人公・翔太の前に現れる。マンションに住む女の子が勇気を出して、翔太に携帯番号を見せてきたのだ。
洗剤の泡を利用して鏡文字で「OK」と粋な返事をした翔太。とっさに手の甲に番号を書き残したものの、作業が終わると汗で消えてしまっていた。彼女は何階に住んでいたのかと1人焦る翔太のため、せっかくの出会いを無駄にさせまいと会社の同僚や上司たちがタッグを組む熱い展開が見どころである。
■プロットはなし！ コメント欄から生まれる予測不能なストーリー
本作は4コマ漫画のようなコマ割りでカラーがつけられているが、コマさんは「描き方をあんまり意識したことはないです」と語る。プロットも設定しておらず、「会話は描いているうちにどんどん登場人物がしゃべってくれるので、特に前もって何を言わせようとは考えてはいないです」とのこと。3ページほど描いて想定から外れても、読者の反応を見て臨機応変に楽しんで描いているという。
「設定も完全に毎回後付けです。つじつまが合わなくても『細かいことはいいんです！』と経理の山本さんに押し切らせようと思ってます(笑)」とコマさん。その理由は、X(旧Twitter)のコメント欄にある。
「Twitterに投稿して、即コメントが返ってくるのが楽しくて漫画を描いている感じです。皆さん自分の体験や考えを織り交ぜて引用リツイートをしてくださるので、それを読んでさらに次の展開を考えたりしています」(コマさん)
自分にはない視点に驚いたり、大方の予測の逆の展開を思いついたりすることが毎回楽しいそうだ。人物にポップなカラーがのっているのも、「白黒よりも『色』があったほうが目に留まりやすいだろうなーと、毎回POPな色をつけています」と、読者を意識した工夫が光る。
職場のおじさんたちが、マンションの構造から彼女の住まいを推測して奮闘する様子に「何回読んでも爆笑する」「社員思いの職場が好きすぎる」と多くのコメントが届く本作。温かい人間模様をぜひ楽しんでほしい。
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