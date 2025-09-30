不二家「メゾピアノ」と初コラボ、ケーキやグッズを発売

不二家は10月10日から、全国の「不二家洋菓子店」で、子ども服ブランド「メゾ ピアノ」との初コラボを実施する。

コラボ限定ケーキやマカロンをはじめ、オリジナルポーチといったグッズを発売。「メゾ ピアノ」のキャラクターと不二家のペコちゃんをデザインしたステッカーの配布なども行う。

〈販売ラインアップ(価格表記は税込)〉

〈1〉昭和100年記念 思い出のファッションケーキ 2000’s メゾ ピアノ×ペコ ゆめかわプリンショート(680円)

〈2〉昭和100年記念 思い出のファッションケーキ 2000’s メゾ ピアノ×ペコ スイートマカロン3個入(864円)

〈3〉メゾ ピアノ×ルック(ストロベリー)缶(990円)

〈4〉メゾ ピアノ×ミルキーポーチ オリジナルチャーム付き(1,320円)

※いずれも10月10日発売

今回のコラボは、不二家が展開する『昭和100年記念 思い出のファッションケーキ』企画の第4弾。2025年4月にスタートした同企画は、2025年が昭和100年にあたることを記念したもの。過去の時代を振り返りながら、その時代に流行したスイーツをモチーフに、それぞれの時代を象徴する“ファッション”の要素をデザインに取り入れたケーキを販売してきた。

最後となる第4弾は、2000年代初頭、小学生女子を中心に流行した子供服ブランド「メゾ ピアノ」の世界観を表現した洋菓子やグッズを取りそろえる。株式会社ナルミヤ･インターナショナルが展開する同ブランドは、近年の“平成リバイバル”としても注目されている。

ナルミヤ・インターナショナル「メゾ ピアノ」ロゴ

今回発売するコラボ商品の詳細は以下の通り。

◆昭和100年記念 思い出の ファッション ケーキ 2000’s メゾ ピアノ×ペコ ゆめかわプリンショート

メゾ ピアノ ジュニアの「ベリエちゃん」の好きな食べ物でもあるプリン･ア･ラ･モードをイメージしたケーキ。パステルカラーのスポンジに、シャンテリークリームを挟んだ。ピンクのスポンジはストロベリー風味、水色のスポンジはラムネ風味に仕上げた。上面には焼きプリンをのせ、ハートのチョコとマカロンコックを飾っている。税込680円。

昭和100年記念 思い出のファッションケーキ 2000’s メゾ ピアノ×ペコ ゆめかわプリンショート

◆昭和100年記念 思い出の ファッション ケーキ 2000’s メゾ ピアノ×ペコ スイートマカロン(3個入)

3種の味わいを楽しめるチルドタイプのマカロン。それぞれ、ストロベリークリーム、ミルキークリーム、ブルーベリークリームを挟んでいる。税込864円。

昭和100年記念 思い出のファッションケーキ 2000’s メゾ ピアノ×ペコ スイートマカロン(3個入)

◆メゾ ピアノ×ルック(ストロベリー)缶

コラボデザインの缶に、不二家のロングセラーチョコレート「ルック(ア･ラ･モード)」のストロベリー味(12粒)が入った商品。缶にはベリエちゃんが暮らす「ストロベリーハウス」にペコちゃんが訪れ、アフタヌーンティーを楽しむ姿を描いた。税込990円。

不二家洋菓子店「メゾ ピアノ×ルック（ストロベリー）缶」

コラボデザインのポーチに、ミルキー7粒が入った商品。ポーチには、ベリエちゃんに扮したペコちゃんとベリエちゃんのアクリルチャームが付いている。税込1,320円。

メゾ ピアノ×ミルキーポーチ(オリジナルチャーム付き)

〈店頭で「メゾ ピアノ×ペコ ステッカー」配布〉

なお、同じ10月10日から限定ステッカーの配布も行う。「メゾ ピアノ」とのコラボ商品を含む、税込2,000円以上を購入すると「メゾ ピアノ×ぺコ ステッカー(全5種)」がランダムで1枚もらえる。ステッカーは数量限定で、なくなり次第終了となる。

不二家洋菓子店でプレゼントする「メゾ ピアノ×ペコ ステッカー」