Number_iの平野紫耀が自身のInstagramのストーリーズを更新。ニューヘアを披露した他、岸優太の誕生日を祝う2ショットや食事の様子など、プライベート感あふれる写真を多数公開し、ファンを喜ばせた。

■平野紫耀「岸くんと例のデート笑」岸優太との食事を報告

9月29日に誕生日を迎えた岸。平野は「KC HBD」と祝ったのち、「KC PARTY LET’S GO」と岸の写真を連投した。

まずは岸のソロショットやMV撮影時のオフショットから始まり、「岸くんと例のデート笑」とのコメントとともに、キャップをかぶった岸が箸を手にこちらを見つめる写真を公開。続いて、笑顔でカニ料理を差し出す写真には「かわいい笑」とコメントを添えた。

■“お姫様抱っこ”や“パック姿”など仲良し全開の2ショットも

さらに、控室と思われる場所で平野が岸を“お姫様抱っこ”しているショットや、フェイスマスク姿での2ショットなど、バラエティに富んだ写真を次々と公開。

最後には「これからもよろしくKC」とのメッセージとともに、飲食店のカウンター席で平野が岸のほうに体を寄せてダブルピースを決める、仲の良さが伝わる1枚も公開した。

■平野紫耀が鮮やかな“ヒラノBLUE”を披露

また最新の投稿では、深みのある青色に染めたニューヘアを公開。「鮮やかなヒラノBLUE」と説明され、スタイリッシュな雰囲気を放っている。

SNSでは「KC尊い」「さすが鬼強火岸担」「きしひら癒される」「プラベショットたくさんありがとう」「とんでもない多幸感」「青髪かっこよすぎ」「青ははじめてだよね？」「何度目かの恋に落ちた」といった声が殺到している。

