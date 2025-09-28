¶õ¼«¤È¥É¥¤¥Ä¶õ·³¡Ö¥È¥Ã¥×Æ±»Î¤Î¶ÃØ³¥Ä¡¼¥·¥ç¥Ã¥È¡×¤¬¸ø³«¡ª ²¿¤È¶õÃæ¤Ç°®¼ê!? ¤Ö¤Ä¤«¤ê¤½¤¦¤ÊÌ©½¸ÊÔÂâÈô¹Ô¤â¼Â¸½
¡¡¹Ò¶õ¼«±ÒÂâ¤Ï2025Ç¯9·î26Æü¡¢¥É¥¤¥Ä¤òË¬¤ì¤¿¹Ò¶õËëÎ½Ä¹¤Î¿¹ÅÄÍºÇî ¶õ¾¤È¡¢¥É¥¤¥Ä¶õ·³Áí´Æ¤Î¥Û¥ë¥¬¡¼¡¦¥Î¥¤¥Þ¥óÂç¾¤¬¥é¡¼¥²´ðÃÏ¤Ç¶¦Æ±ÉôÂâ»ë»¡¤ò¹Ô¤Ã¤¿¤ÈÈ¯É½¡£¤½¤ÎºÝ¤Ë¡¢Î¾¼Ô¤¬¾è¤Ã¤¿Èô¹ÔÃæ¤ÎA400MÍ¢Á÷µ¡¤Î²ßÊªÈâ¤ò¶õ¤±¡¢¸åÊý¤òÈô¹Ô¤¹¤ëÆüÆÈ¤ÎÀïÆ®µ¡¤òÇØ·Ê¤Ë°®¼ê¤¹¤ëµÇ°¼Ì¿¿¤ò¸ø³«¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¶õ¼«µ¡¤Î¥É¥¤¥Ä¤Ø¤ÎÅ¸³«¤Ï¡¢9·î14Æü¡ÊÆü¡Ë¤«¤é10·î1Æü¡Ê¿å¡Ë¤Þ¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤ë¡ÖËÌÊÆ¡¦²¤½£¿ÆÁ±Ë¬Ìä¡ÊAtlantic Eagles¡Ë¡×¤Î°ì´Ä¡£ÆüËÜ¤ò½ÐÈ¯¤·¤¿µ¡ÂÎ¤Ï¡¢¥¢¥á¥ê¥«¡¦¥¢¥é¥¹¥«½£¤Î¥¢¥¤¥ë¥½¥ó¶õ·³´ðÃÏ¡¢¥¤¥®¥ê¥¹¤Î¥³¥Ë¥ó¥°¥¹¥Ó¡¼¶õ·³´ðÃÏ¤ª¤è¤Ó¥Ö¥é¥¤¥º¡¦¥Î¡¼¥È¥ó¶õ·³´ðÃÏ¤ò·Ð¤Æ¡¢¥É¥¤¥Ä¤Î¥é¡¼¥²´ðÃÏ¤ËÅþÃå¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¥É¥¤¥ÄËÌÅìÉô¤Ë¤¢¤ë¥é¡¼¥²¶õ·³´ðÃÏ¤Ï¸µ¡¹¡¢µìÅì¥É¥¤¥Ä¶õ·³¤¬»ÈÍÑ¤·¤Æ¤¤¤¿Èô¹Ô¾ì¡ÊÌ±´Ö¶õ¹Á¤È¶¦ÍÑ¡Ë¤Ç¡¢1990Ç¯¤Î¥É¥¤¥ÄºÆÅý°ì¤«¤é¤·¤Ð¤é¤¯¤Î´Ö¡¢µì¥½Ï¢À½¤ÎMiG-29ÀïÆ®µ¡¤¬ÇÛÃÖ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿Í£°ì¤Î¥É¥¤¥Ä¶õ·³´ðÃÏ¤Ç¤·¤¿¡£¤½¤Î¸å¡¢Æ±¶õ·³¤Ç½é¤á¤Æ¥æ¡¼¥í¥Õ¥¡¥¤¥¿¡¼¡Ö¥¿¥¤¥Õ¡¼¥ó¡×ÀïÆ®µ¡¤Î¼Â±¿ÍÑ¤ò³«»Ï¤·¤¿¾ì½ê¤Ç¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¡¶õ¼«µ¡¤Î¥é¡¼¥²´ðÃÏ¤Ø¤ÎÅ¸³«¤Ë¹ç¤ï¤»¡¢¹Ò¶õ¼«±ÒÂâ¤Î¥È¥Ã¥×¤Ç¤¢¤ë¿¹ÅÄ¹Ò¶õËëÎ½Ä¹¤â¥É¥¤¥ÄÆþ¤ê¤·¡¢¥É¥¤¥Ä¶õ·³Áí´Æ¤Î¥Î¥¤¥Þ¥óÂç¾¤È¤È¤â¤Ë¤½¤ÎÎò»ËÅª½Ö´Ö¤ËÎ©¤Á¹ç¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¸ø³«¤µ¤ì¤¿¼Ì¿¿¤Ï¡¢A400M¤Îµ¡Æâ¤Ç¿¹ÅÄ¹Ò¶õËëÎ½Ä¹¤È¥Î¥¤¥Þ¥óÂç¾¤¬°®¼ê¤¹¤ëÍÍ»Ò¤òÂª¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£A400M¤Î¸åÊý¤Ë¤Ï¡¢¹Ò¶õ¼«±ÒÂâ¤ÎF-15¤È¥É¥¤¥Ä¶õ·³¤Î¥æ¡¼¥í¥Õ¥¡¥¤¥¿¡¼¡Ö¥¿¥¤¥Õ¡¼¥ó¡×Èô¹Ô¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢ÆüÆÈ¤Îµ¡ÂÎ¤Ë¤è¤ëÊÔÂâÈô¹Ô¤¬¼Â¸½¤·¤Þ¤·¤¿¡£