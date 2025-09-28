この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

人気ポイ活系YouTuberのネコ山氏が自身のチャンネルを更新し、「新しい銀行？ 違います名前を変えましたwwww d NEOBANK誕生 住信SBIネット銀行」と題した動画で住信SBIネット銀行のブランド名変更について率直な感想を語った。動画冒頭で「新しい銀行できるみたいよ。まーじで?やったやったやった。キャンセン来るんじゃない?」と期待を見せたネコ山氏だったが、実際には銀行のサービスやシステム自体は変わらず単に「名前が変わるだけっすよ。えーーー!終了!終了!終了!」と拍子抜けした様子を見せた。



今回、住信SBIネット銀行は2025年10月1日から新ブランド「D-NEOBANK」として生まれ変わる。これに伴い新規ユーザー向けのキャンペーンも実施されるとアナウンスされたが、ネコ山氏は「僕だけじゃないっすよ、誰もが新しいD-NEOBANKっていう視点ができると思ったと思うんですよ」と視聴者の共通認識を指摘したうえで、「でも蓋開けてみたらね全然違うんすよ。ネオバンクがD-NEOBANKっていう名前が変わるんすよ」と、期待していた新機能や体験とは異なり、実質はドコモグループにブランド統合される変更に過ぎないとして率直にガッカリ感を曝露。「ガッカリ音が強くなっちゃいましたね」と思わず本音も漏れた。



特に注目されたのは「Dアカウント連携」について。「Dアカウント連携必須になるんじゃね、これ心配されてる方多いっすよね」と不安点を挙げ、「現時点でおいてDアカウントの連携は必須ではございませんとはいえ現時点においてっすからね。まあ将来的にも必須になりますよね、もう見え見えっすよね」と、今後の必須化を鋭く指摘した。



また、同時に発表された新規キャンペーンについてもネコ山氏は詳細に解説。「ドーンともらえる講座開設キャンペーン1万5000円っすよ。でも既存はもらえないっす」と惜しむ一方、「条件は割と緩みっすよね。今フルーツ支店の講座持ってない人はね突撃案件だと思います」と、条件が易しい点は高評価した。



動画の最後では「今日はD-NEOBANKの新規キャンペーンでした。スミシンSBIネット銀行のフルーツ支店がD-NEOBANKに名前が変わるんですよ。残念ながら既存民のキャンペーンはないですね。10月以降に出てくる可能性はありますよ、ちょっと期待したいですね」と締めくくり、今後のさらなる進化や追加サービスに控えめながらも期待を寄せていた。