¸µRIZIN¥Ð¥ó¥¿¥àµé²¦¼Ô¡¦Ä«ÁÒ³¤¤¬25Æü¤Þ¤Ç¤Ë¼«¿È¤ÎYouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤ò¹¹¿·¤·¡¢¼¡Àï¤«¤é¼çÀï¾ì¤ò¥Ð¥ó¥¿¥àµé¤ËÌá¤¹¤³¤È¤òÀë¸À¤·¤¿¡£
º£²ó¥¢¥Ã¥×¤µ¤ì¤¿Æ°²èÆâ¤ÇÄ«ÁÒ¤Ï¥Õ¥é¥¤µé¤Ø¤Î¸ºÎÌ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡ÖÁêÅö¤·¤ó¤É¤¤ÂÎ¤Ä¤¡£¹üÌ©ÅÙ¤â¤«¤Ê¤ê¹â¤¯¡¢¹ü³Ê¤âÂç¤¤¤¤«¤é¥Ð¥ó¥¿¥àµé¤Ç¤¤¤¯¤Î¤¬¤¤¤¤¡×¤ÈÀâÌÀ¤·¤¿¡£
Ä«ÁÒ¤ÏºòÇ¯Ëö¤ÎUFC¥Ç¥Ó¥å¡¼Àï¤ÇÇÔ¤ì¡¢ÆüËÜ»þ´Ö8·î17Æü¤ÎºÆµ¯Àï¤Ç¤Ï¥Æ¥£¥à¡¦¥¨¥ê¥ª¥Ã¥È¤Ë2R¥®¥í¥Á¥ó¥Á¥ç¡¼¥¯¤Ç°ìËÜÉé¤±¤òµÊ¤·¤¿¡£
¤Á¤Ê¤ß¤Ë¤³¤Î·èÃÇ¤Ï¡¢UFC¾å³¤PI¡Ê¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¡¦¥¤¥ó¥¹¥Æ¥£¥Æ¥å¡¼¥È¡Ë¤ò»ë»¡¤·¤¿ºÝ¤Ë¿ÈÂÎ·×Â¬¤ò¹Ô¤¤¡¢¤½¤Î·ë²Ì¤È¤·¤ÆÅ¬À³¬µé¤¬¥Ð¥ó¥¿¥àµé¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤¬È½ÌÀ¤·¤¿¤¿¤á¡£¤¿¤ÀUFC¤Î¥Ð¥ó¥¿¥àµé¤âÌÔ¼ÔÂ·¤¤¡£Ä«ÁÒ¤Ï¡ÖÁØ¤Î¸ü¤¯¥ì¥Ù¥ë¤â¤á¤Á¤ã¤á¤Á¤ã¹â¤¤¡£¾å¤Ë¤¤¤±¤Ð¤¤¤¯¤Û¤ÉÆüËÜ¿Í¤ÏÉÔÍø¤Ë¤Ê¤ë¡×¤È¤É¤Á¤é¤Ë¿Ê¤ó¤Ç¤â¸±¤·¤¤Æ»¤Î¤ê¤¬ÂÔ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤ÎÇ§¼±¤ò¼¨¤·¤¿¡£