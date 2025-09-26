¥È¥é¥ó¥×¤Î¡È¥Ó¥¶1500Ëü±ß¡É°Æ¤¬ÆüËÜ¿Í¤òÄ¾·â¤¹¤ë²ÄÇ½À ÃæÅçÁï»á¤¬·Ù¾â
AI¥é¥¤¥¿¡¼¼«Æ°¼¹É®µ»ö
¤³¤Îµ»ö¤Ï¡¢AI¥é¥¤¥¿¡¼¤Ë¤è¤ë¼«Æ°¼¹É®µ»ö¤Ç¤¹¡£Åê¹Æ¼Ô¤Î»öÁ°³ÎÇ§¤ò·Ð¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢ÉÔ¼«Á³¤ÊÊ¸¾Ï¤ä¾ðÊó¤Î·çÍî¤¬À¸¤¸¤Æ¤¤¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¤¿¤á¡¢¸µÆ°²è¤ÈÊ»¤»¤Æ¤´³ÎÇ§¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¸µ¥Þ¥¤¥¯¥í¥½¥Õ¥È¤Î¥¨¥ó¥¸¥Ë¥¢¤Ç¼Â¶È²È¤ÎÃæÅçÁï»á¤¬¡¢¼«¿È¤ÎYouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡ÖÃæÅçÁï¤ÎLife is Beautiful¡×¤Ç¡¢¥È¥é¥ó¥×ÂçÅýÎÎ¤¬¸¡Æ¤¤·¤Æ¤¤¤ëH-1B¥Ó¥¶¤Î¸·³Ê²½¤Ë¤Ä¤¤¤Æ²òÀâ¡£À©ÅÙ¤ÎÇØ·Ê¤Ë¤¢¤ëÌäÂêÅÀ¤ò»ØÅ¦¤·¡¢¤³¤ÎÀ¯ºö¤¬¤â¤¿¤é¤¹¿¼¹ï¤Ê±Æ¶Á¤Ë¤Ä¤¤¤Æ·Ù¾â¤òÌÄ¤é¤·¤¿¡£
Æ°²è¤Ç¼è¤ê¾å¤²¤é¤ì¤¿¤Î¤Ï¡¢³°¹ñ¿Í¹âÅÙµ»Ç½Ï«Æ¯¼Ô¸þ¤±¤Î¡ÖH-1B¥Ó¥¶¡×¤ËÂÐ¤·¡¢Ç¯´Ö10Ëü¥É¥ë¡ÊÌó1500Ëü±ß¡Ë¤È¤¤¤¦¹â³Û¤ÊÄÉ²Ã¼ê¿ôÎÁ¤ò²Ý¤¹¤È¤¤¤¦ÂçÅýÎÎÎá°Æ¤À¡£ÃæÅç»á¤Ï¤³¤Î°Æ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¥¹¥¿¡¼¥È¥¢¥Ã¥×¤äÃæ¾®´ë¶È¤¬Í¥½¨¤Ê³°¹ñ¿Í¿Íºà¤ò³ÎÊÝ¤¹¤ë¤Î¤òÃø¤·¤¯º¤Æñ¤Ë¤¹¤ë¤È»ØÅ¦¤·¤¿¡£
¤½¤Î°ìÊý¤Ç¡¢ÃæÅç»á¤Ï¤³¤ÎÀ¯ºö¤¬ÂÇ¤Á½Ð¤µ¤ì¤¿ÇØ·Ê¤Ë¡¢°ìÉô¤Î¥¤¥ó¥É·Ï¥¢¥¦¥È¥½¡¼¥·¥ó¥°´ë¶È¤Ë¤è¤ë¡Ö¥Ó¥¶À©ÅÙ¤Î°ÍÑ¡×¤¬¤¢¤ë¤È²òÀâ¡£¡ÖÈà¤é¤¬¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ï´°Á´¤Ë°ÍÑ¤Ç¤¹¡×¤ÈÃÇ¸À¤·¡¢Í¥½¨¤Ê¿Íºà¤òÁªÈ´¤¹¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¤È¤Ë¤«¤¯ÂçÎÌ¤Î¥Ó¥¶¤ò¿½ÀÁ¤·¡¢°Â²Á¤ÊÏ«Æ¯ÎÏ¤È¤·¤Æµ»½Ñ¼Ô¤òÊÆ¹ñ¤ËÇÉ¸¯¤¹¤ë¥Ó¥¸¥Í¥¹¥â¥Ç¥ë¤¬²£¹Ô¤·¤Æ¤¤¤ë¼ÂÂÖ¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¤·¤«¤·¡¢ÃæÅç»á¤¬ºÇ¤âÌäÂê»ë¤¹¤ë¤Î¤Ï¡¢¤½¤Î¡È°ÍÑ¡É¤Ø¤ÎÂÐºö¤¬¡¢Àµµ¬¤ÎÊýË¡¤ÇÍ¥½¨¤Ê¿Íºà¤òµá¤á¤ë´ë¶È¤Ë¤Þ¤Ç²õÌÇÅª¤ÊÂÇ·â¤òÍ¿¤¨¤«¤Í¤Ê¤¤ÅÀ¤À¡£¡Ö¤Þ¤È¤â¤Ë¿Í¤ò¸Û¤ª¤¦¤È¤·¤Æ¤¤¤ëGoogle¤È¤«¥Þ¥¤¥¯¥í¥½¥Õ¥È¤ß¤¿¤¤¤Ê´ë¶È¤Ë¤Þ¤Ç±Æ¶Á¤¬µÚ¤Ö¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤¬¤¹¤´¤¯ÌäÂê¡×¤È¸ì¤ê¡¢ÀµÅö¤Ê¥Ó¥¶ÍøÍÑ¼Ô¤ò´¬¤¹þ¤à¡ÖÍðË½¤Ê¼êË¡¡×¤À¤ÈÈãÈ½¤·¤¿¡£
ÃæÅç»á¤Ï¡¢H-1B¥Ó¥¶¤¬¡Ö²áµî30〜40Ç¯¤Î´Ö¡¢ÊÆ¹ñ´ë¶È¤ÎÀ®Ä¹¤Î¥¨¥ó¥¸¥ó¤À¤Ã¤¿¡×¤È¡¢¤½¤Î½ÅÍ×À¤ò¶¯Ä´¡£º£²ó¤ÎÁ¼ÃÖ¤Ï¡¢ÊÆ¹ñ¤Î¥¤¥Î¥Ù¡¼¥·¥ç¥ó¤½¤Î¤â¤Î¤òÁË³²¤¹¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¤È·üÇ°¤ò¼¨¤¹¡£¤µ¤é¤Ë¡¢¤³¤ì¤«¤éÊÆ¹ñ¤Ç¤Î³èÌö¤òÌÜ»Ø¤¹ÆüËÜ¿Í¥¨¥ó¥¸¥Ë¥¢¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤â¡Ö¤â¤Î¤¹¤´¤¯Éßµï¤¬¹â¤¯¤Ê¤ë¡×¤È½Ò¤Ù¡¢¥¥ã¥ê¥¢¤ÎÁªÂò»è¤ò¶¹¤á¤ë¿¼¹ï¤Ê»öÂÖ¤Ë¤Ê¤êÆÀ¤ë¤ÈÁÊ¤¨¤¿¡£
