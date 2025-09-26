ボール球をすくい上げた54号2ラン

【MLB】Dバックス ー ドジャース（日本時間26日・フェニックス）

ドジャースの大谷翔平投手は25日（日本時間26日）、敵地でのダイヤモンドバックス戦に「1番・指名打者」で先発出場。4回の第3打席で4試合ぶりとなる54号2ランを放った。捉えたのは、低めボールゾーンのチェンジアップ。確信の一発に、驚きが広がっている。

1死三塁のチャンスで迎えた第3打席だった。2番手クリスマットが投じたチェンジアップを崩されながらも捉えた。ボールは角度良くスタンドへ一直線。右中間スタンドに設置されているプールに飛び込んで水しぶきがあがった。

米データ会社「コーディファイ・ベースボール」はX（旧ツイッター）で打ったボールのコースに注目。リプレー映像とともに「これを見てくれよ。ショウヘイ・オオタニがこのピッチを406フィート（約123.75メートル）のホームランにした。完全にバカげてるよ」と驚きを伝えた。

4年連続となる地区優勝を大きく手繰り寄せた一発。シーズン54発は本塁打王を獲得した昨季と並んで自己最多タイ。これでシーズン101打点となり、2年連続、自身3度目となる100打点もクリアした。（Full-Count編集部）