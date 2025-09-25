モーニング娘。'25の 横山玲奈(24)がメニエール病急性増悪と診断されたことを公表した。25日にハロー！プロジェクトの公式サイトを通じて明かされた。

同サイトで「いつもハロー！プロジェクト及びモーニング娘。'25を応援していただき、ありがとうございます。メンバーの横山玲奈ですが、8月上旬より耳の不調が続き、病院の診察にて突発性難聴の兆候が見られたため加療を続けながら活動してまいりました。ところが先週よりめまい等の症状が出現し、再診の結果、メニエール病急性増悪と診断されました」と発表した。

そして「医師と相談のうえ、今週は休養と治療を最優先すべきとの判断に至りました。あわせて、飛行機による長距離移動は控えるよう医師より指示を受けております」とし、コンサートやイベントの合わせて3公演を欠席することを報告。

今後の活動については「体調の推移を見守りつつ、医師とも相談のうえ慎重に決定し、決まり次第、改めてお知らせいたします」とし、「一日も早い回復に努めてまいりますので、今後ともモーニング娘。'25の応援をお願い申し上げます」と呼びかけた。

横山は「8月の上旬から耳の不調が続き、病院で受診しながら活動を続けていました。また元気な状態で皆様の前に立つために、少しお休みをさせていただきます。私自身、海外でのライブをとても楽しみにしていました。悔しい気持ちでいっぱいです。楽しみに待ってくださっていた皆様へ、ご迷惑とご心配をおかけしてしまいすみません。1日でも早く皆様の前に戻れるよう、頑張ります」とコメントを発表した。

埼玉県出身の横山は、2016年にハロプロ研修生に加入。同年12月にモーニング娘。13期メンバーに選ばれた。今年7月に、秋のツアーをもってモーニング娘。'25およびハロー!プロジェクトを卒業し、芸能活動を終了することを発表した。同年12月5日に横浜アリーナで卒業公演が行われる予定となっている。