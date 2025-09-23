この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

絶対倒産しない会社の7つ特徴がついに判明しました。今すぐ見て、あなたの会社にも活かしてください。

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

YouTubeチャンネル「黒字社長の絶対つぶれない経営学」では、倒産危機から数多くの企業を救ってきた“倒産させないプロ”こと市ノ澤翔氏が、「絶対倒産しない会社の7つ特徴がついに判明しました。今すぐ見て、あなたの会社にも活かしてください。」と題した動画を配信。市ノ澤氏は、最新の倒産統計を踏まえつつ「経営陣にこの数字を見れる人がいないと、会社はかなり危険な状況」と強い警鐘を鳴らした。



動画冒頭、市ノ澤氏は「2023年の倒産件数がなんと8690件」と触れ、「コロナが収まって減るはずが、真逆のペースで加速してる」と現状の深刻さを強調。取引先の連鎖倒産や外的要因による急速なピンチにも触れ、「今の時代、短期間で倒産に追い込まれるケースが増えている」と経営者に危機感を訴えた。



その上で、「外的要因に強く、生き残る会社には共通点がある」とし、7つの特徴を丁寧に解説。最初に挙げたのは「安定雇用ができている会社」で、「人手不足倒産が本当に増えてきている。従業員の安定はめちゃくちゃ重要」と指摘した。一方で採用・育成コストやノウハウ流出のリスクも論じ、「人材の定着こそ強い会社の土台」と語った。



次に「数字を見て経営している」ことを二つ目の要素に挙げ、「売上だけ見てても倒産します。BS（バランスシート）や資金繰りこそ社長が見るべき数字」とアドバイス。「税理士任せではダメ」「感覚で経営していたらダメ。その先に倒産が待っています」と、シビアな現実を率直に語った。



「強い財務状態とは、自己資本比率60％を目指すこと」とも明言。「20％じゃ論外。60％で実質無借金経営、金融機関からも評価されやすい」と“目標数値”の重要性も具体的に示し、「数字を読めなければ会社は倒産しやすい」と繰り返し強調した。



さらに「金融機関と必要な時に資金調達できる良好な関係の構築」「消費税・社会保険料など税金の滞納を絶対にしない」「計画を立てて意思ある経営を行う」「決算対策を前もって準備する」など、強い会社が実践するポイントを次々と解説。「世の中甘くない。なりゆき経営から卒業してください」とメッセージを送った。



動画の最後には、「経営者は数字に強くなって、不足の事態が起こっても潰れない強い会社に成長させろ」と力強く総括。「今日の内容をやらないから、あなたも倒産に追い込まれる」と再度厳しく訴えつつ、「今後もこのチャンネルで会社を黒字化し、強くするノウハウを配信していくので、ぜひ一緒に成長していきましょう」と締めくくった。