【さそり座】今月の恋愛運＆全体運♡ 9月22日〜10月22日の運勢は？
話題の占星術師・miraimikuさんが占う、今月の「さそり座」の恋愛運＆全体運。大好きなあの人との相性は？運命の人は現れる？ハッピーになれるアドバイスがギュッと詰まった、LOVE占いをお届けします♡ さっそくチェック！
今月のラブ運 ★★★☆☆
関係性に白黒つけず流れに身を任せて
友情と恋愛の境界線が、よくも悪くも曖昧になる星回り。
落ち込んでいる男友だちを慰めていたら友情が揺らぎそうな雰囲気になったり、逆にひそかに恋心を抱いていた相手に友だち認定されちゃったり。
でも、今期はお互いの関係性について無理に決断しようとしなくてOK。一緒にいて純粋に楽しい相手なら大丈夫。
今月のLOVEラッキーデー
9/26、10/4
全体運もチェック！
人知れず、静かな情熱がスパーク！みんなのため、誰かのために身を捧げることが、自分のモチベや成長につながります。動物的感覚も冴え渡る時期なので、気になることはスルーしないで掘り下げて。
占ってくれたのは…
占星術師・miraimikuさん
16年の会社勤務を経て2016年に占星術師に。多彩なキャリアを生かした自己分析・キャリアデザイン・セルフブランディングが得意。雑誌やWEBメディアの記事執筆、LINEなど占いアプリの監修も多数。
占い／ｍiraimiku イラスト／つぼゆり 取材協力／cocoloni