【さそり座】今月の恋愛運＆全体運♡ 9月22日〜10月22日の運勢は？

今月のラブ運 ★★★☆☆

関係性に白黒つけず流れに身を任せて

友情と恋愛の境界線が、よくも悪くも曖昧になる星回り。

落ち込んでいる男友だちを慰めていたら友情が揺らぎそうな雰囲気になったり、逆にひそかに恋心を抱いていた相手に友だち認定されちゃったり。

でも、今期はお互いの関係性について無理に決断しようとしなくてOK。一緒にいて純粋に楽しい相手なら大丈夫。