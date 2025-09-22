Ryota»á¡Ö¸«²¼¤·¤Æ¤¯¤ë¿Í¤Ï¡È¼«¿®¤¬¤Ê¤¤¾Úµò¡É¡×¤½¤Î¿´Íý¤ÈÂÐ½èË¡¤òÅ°Äì²òÀâ¡ª
ÏÃÂê¤ÎYouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡Ö¥³¥³¥è¥ï¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡×¤ÎºÇ¿·Æ°²è¡Ø¡Ú¼Â¤Ï¼«¿®¤¬¤Ê¤¤¡Û¿Í¤ò¸«²¼¤¹¿Í¤Î¿´Íý¤ÈËöÏ©¡¿¿Í´Ö´Ø·¸¤òÃÛ¤±¤Ê¤¤¿Í¤Ë¤Ä¤¤¤Æ²òÀâ¡Ù¤Ç¤Ï¡¢¥«¥¦¥ó¥»¥éー¤Çºî²È¤ÎRyota»á¤¬¡Ö²¿¤«¤È¸«²¼¤·¤Æ¤¯¤ë¿Í¤Î¿´Íý¤ÈÂÐ½èÊýË¡¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¿¼¤¯¸ì¤Ã¤¿¡£Ryota»á¤Ï¡Ö¸«²¼¤·¤Æ¤¯¤ë¿Í¤Ï¼«Ê¬¤Ë¼«¿®¤¬¤Ê¤¤¡¢¤â¤·¤¯¤Ï¤¢¤Ê¤¿¤ËÉé¤±¤Æ¤¤¤ë¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¤·¡¢¤½¤Î¿´ÍýÇØ·Ê¤Ë¤Ï¡Ö¼«Ê¬¤ÎÍ¥°ÌÀ¤òÊÝ¤Á¤¿¤¤¡×¤È¤¤¤¦¶¯¤¤¥³¥ó¥×¥ì¥Ã¥¯¥¹¤¬¤¢¤ë¤È²òÀâ¤·¤¿¡£
Æ°²è¤Î½øÈ×¤ÇRyota»á¤Ï¡Ö¸«²¼¤¹¤È¤¤¤¦¹ÔÆ°¼«ÂÎ¤¬¡¢Áê¼ê¤ÎÃæ¤Ë¼«Ê¬¤¬Îô¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡¦Éé¤±¤Æ¤¤¤ë¤ÈÇ§¤á¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¥µ¥¤¥ó¡×¤À¤È»ØÅ¦¡£¤³¤ì¤Ë¤Ï¥¢¥É¥éー¿´Íý³Ø¤Î¡ÈÍ¥±Û¥³¥ó¥×¥ì¥Ã¥¯¥¹¡É¤È¤¤¤¦³µÇ°¤âÍí¤à¤È¤¤¤¦¡£¤µ¤é¤Ë¡¢¡Ö¥Þ¥¦¥ó¥È¤ò¼è¤Ã¤Æ¤¯¤ë¿Í¤Ï¼«Ê¬¤è¤ê¡È¼å¤½¤¦¡É¤Ê¿Í¤ò¥¿ー¥²¥Ã¥È¤Ë¤·¤Æ¡¢°Â¿´´¶¤òÆÀ¤è¤¦¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¼ÂÂÎ¸³¤â¸ò¤¨¤ÆÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¤Þ¤¿¡¢¡Ö¸«²¼¤µ¤ì¤¿»þ¤³¤½¡¢¼«Ê¬¤Î²ÁÃÍ¤Ï1¥ß¥ê¤âÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡×¤ÈÎå¤Þ¤·¡¢¡ÖÃ¯¤«¤«¤éµÞ¤Ë¡Ø¥À¥á¤À¡Ù¤È¸À¤ï¤ì¤Æ¤â¡¢º£¤Þ¤ÇÄÌ¤êÀ¸¤¤Æ¤¤¿¼ÂÀÓ¤¬¤¢¤ë¸Â¤ê¡¢¤¢¤Ê¤¿¤Î²ÁÃÍ¤ÏÍÉ¤ë¤¬¤Ê¤¤¡×¤È¶ñÂÎÎã¤òµó¤²¤ÆÀâÌÀ¡£¡Ö¤¢¤¯¤Þ¤Ç¤âÁê¼ê¤Ï¡È¤¢¤Ê¤¿¤ÎÎÉ¤µ¤òÍý²ò¤Ç¤¤Ê¤¤¿Í¡É¤Ê¤À¤±¡×¤È¼õ¤±»ß¤áÊý¤ò½õ¸À¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¼ÂÁ©Åª¤ÊÂÐ½èË¡¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡Ö¸«²¼¤·¤Æ¤¯¤ë¿Í¤Î¼«Ëý¤äÈÝÄê¤Ë¤Ï¡¢·Ú¤¯¡Ø¤½¤¦¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤Í¡¢¤¹¤´¤¤¤Ç¤¹¤Í¡Ù¤È¤À¤±¼õ¤±Î®¤»¤Ð¤¤¤¤¡×¤ÈÃÇ¸À¡£¡ÖÁê¼ê¤¬Ë¾¤à¤è¤¦¤Ê¾Î»¿¤ä¶Ã¤¤ÎÈ¿±þ¤ò¤·¤Ê¤¤¤³¤È¤Ç¡¢¼«Ê¬¤Î¥Úー¥¹¤ò¼é¤êÂç¿Í¤ÎÂÐ±þ¤¬¤Ç¤¤ë¡×¤È¤·¡¢¡Ö¡È¤½¤Î¿Í¤Ï¼«Ê¬¤Î¿ÍÀ¸¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤É¤¦¤Ç¤â¤¤¤¤¿ÍÊª¡É¤À¤ÈÀþ°ú¤¤¹¤ì¤Ð´Ö¤Ë¼õ¤±¤Ê¤¯¤Ê¤ë¡×¤È¶¯Ä´¤·¤¿¡£
¤µ¤é¤ËRyota»á¤Ï¡Ö¸«²¼¤·Â³¤±¤ë¿Í¤Ï¼«¸ÊÀ®Ä¹¤»¤º¡¢Ç¯Îð¤ò½Å¤Í¤Æ¤â¼þ°Ï¤Ë·É±ó¤µ¤ì¤ë¤À¤±¡×¤È¤½¤Î¡ÈËöÏ©¡É¤ò·Ù¹ð¡£¡Ö·ë¶É¡¢Âº·É¤ä³Ø¤Ö»ÑÀª¤ò»ý¤Ä¿Í¤¬ºÇ¤âÀ®Ä¹¤¹¤ë¡×¤È¸ì¤ê¡¢¡Ö¤Ä¤¤¼«Ê¬¤¬¸«²¼¤¹Â¦¤Ë¤Ê¤ê¤½¤¦¤Ê»þ¤Ï¡È¼«Ê¬¤ËÎôÅù´¶¤¬¤¢¤ë¥µ¥¤¥ó¡É¤È¤·¤Æ¼õ¤±»ß¤á¡¢À®Ä¹¤Ø¤Î¥¨¥Í¥ë¥®ー¤ËÊÑ¤¨¤Æ¤Û¤·¤¤¡×¤È»ëÄ°¼Ô¤Ë¸Æ¤Ó¤«¤±¤¿¡£
ºÇ¸å¤Ë¡¢¡Ö¤³¤Î¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤Ç¤Ï¿Í´Ö´Ø·¸¤ËÇº¤àÊý¤ØËèÆü17»þ¤Ë¥¢¥É¥Ð¥¤¥¹Æ°²è¤òÇÛ¿®¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¤È½Ò¤Ù¡¢¡Ö¸«²¼¤¹¿Í¤òÈ¿ÌÌ¶µ»Õ¤Ë¤·¤Æ¡¢¼«Ê¬¤ÎÀ®Ä¹¤À¤±¤ËÌÜ¤ò¸þ¤±¤ë¤³¤È¤¬¿ÍÀ¸¤ò³Ú¤Ë¤¹¤ë¡×¤ÈÆ°²è¤òÄù¤á¤¯¤¯¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
