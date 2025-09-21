女優・永野芽郁（２５）が俳優・坂口健太郎（３４）との交際をあっさり認めたことに驚きの声が上がっている。

週刊文春が坂口とヘアメイク女性Ａさんとの熱愛をスクープ。交際は４年に及び、都内マンションで同棲生活を送っていたが、その後２人は破局したという。

一連の報道で名前が飛び出したのが永野だった。３年ほど前に坂口と一時交際していたそうで、永野の所属事務所は文春の取材にそれを認めた。時系列的に坂口はＡさんと交際していたため、永野は狷鷂圻瓩鬚けられていたことになる。

永野の所属事務所は「当時、（坂口が）別の方とも交際されていたことは存じ上げておりませんでした」と明言。一方、坂口の所属事務所は永野との交際については触れていない。

永野にとって坂口との交際はとっくに終わった話。所属事務所はＡさんとの三角関係にも触れず「プライベートなことは把握しておりません」というコメントでやり過ごしてもよかったはずだ。

わざわざ過去をさかのぼって坂口との交際を認めた背景には、俳優・田中圭（４１）との不倫疑惑報道がある。こちらも文春によるスクープで、妻子持ちの田中と永野のプライベート写真やＬＩＮＥのやりとりとおぼしき記録が流出。それでも２人は「先輩後輩の間柄」「俳優仲間」と主張し、疑惑を一貫して否定している。

「業界で２人の主張を真に受けている人はほとんどいませんが、坂口さんとの交際をあっさり認めたことで『うちは隠す事務所ではない』という立場をアピールできた。田中さんとの疑惑も『本当に俳優仲間なんだ』という主張の裏付けとなる」（テレビ関係者）

永野も坂口も独身。しかも今回は二股をかけられた猗鏗下圻畭Δ任發△襦ネット上では１周回って永野に同情する声まで聞こえてくる。

「今回は永野さんにやましい部分はない。田中さんとの不倫疑惑を坂口さんとのスキャンダルでアップデートされた方がメリットがあると思う」とは芸能プロ幹部。

依然としてイバラの道を歩む永野だが、潮目は変わるか――。

