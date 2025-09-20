「バレる覚悟で浮気した」最低夫と不倫した“保育士”→妻が決めた制裁｜夫が保育園の先生と不倫していた話【ママリ】

不倫相手が娘の通う保育園の先生だと知り、衝撃と怒りに押しつぶされそうになった彩乃。しかも夫は開き直り、家庭よりも相手をかばう態度を崩しません。子どもたちの前では笑顔を保とうとするけれど、胸の内は疲弊の一途。そんな中で夫が「必ず自力で解決する」と言う──その言葉は希望なのか、それとも空虚な言い訳なのか。彩乃は答えを探しながら、子どもたちの幸せを最優先に決意を固めていきます。『夫が保育園の先生と不倫していた話』をごらんください。

不倫相手が保育園の先生と判明し、夫は彼女を庇って彩乃を突き放した。夫は「君と別れる」と冷たく突き放し、彩乃は子どもたちのために葛藤する。

謝罪の言葉と冷たい本音

「バレる覚悟で浮気したから、いいよ。別に」



保育園に不倫を暴露しても構わないと開き直る夫。さらに子どもたちの存在により離婚にも消極的にならざるを得ず、私は心身ともに疲弊していた。「私が我慢すれば、みんな幸せでいられる……」そう思い込んで心を強く保とうとすればするほど、心の消耗に自覚的になって、長続きしないことを認めざるを得なかった。



その日の深夜。子どもの寝かしつけを終え、残りの家事をしにリビングへ戻ると夫がまだ起きていた。



「彩乃、話がある」



声をかけられ、私は渋々彼の方に向き直る。



「昨日の夜と、今朝も、突き放すようなこと言ってごめん。ついイライラして当たっちゃった」



突然の夫からの謝罪に驚きつつ、心は凪のままだった。



「彩乃には感謝してる。これまでの結婚生活も、子どもたちとの生活も彩乃がいたから楽しかった。……だけど正直、彩乃を昔のようには想えない」



謝罪した直後に吐かれる夫の本音。彼は言い方に問題があったように考えているようだけど、そんなことは重要じゃない。それに気づいていないことが、なんだか虚しかった。



「彩乃に対して情はあるし、彼女より家族を大切に思ってる。……だけど、自分でもどうしたらいいか分からないんだ」



家族や私を思う素振りをして、自分も可哀想だとアピールしているように見えた。私は静かに話を聞きながら、彼に冷たい視線を向けていた。けれど彼はそれにも気づかずに話を続けた。



「今すぐには解決できない。だけど必ず、自力で解決するから、待っててほしい」



彼は私を真っ直ぐに見て言い切った。けれど、その言葉への期待すら抱けないほど呆れ切っている私は、素っ気なく「……うん」とだけ返して残った洗い物を洗いにキッチンへと向かった。



子どもと過ごす時間に見つけた支え

その週の日曜。私は子どもたちを連れてプールへと向かった。夫は予定も知らせずに、朝早くからどこかへ消えていた。モヤつき荒む心も、子どもたちの存在が支えだった。はしゃぎ楽しむ姿をこの上なく愛おしく思いながら、「この子たちの幸せだけは絶対に守ってみせる」という決意を静かに燃やした。



その後、夕方頃には子どもたちを連れて帰宅するも夫は帰っていなかった。結局、戻ってきたのは19時過ぎ。何を言ってくるわけでもなく、ただ自分のことだけ淡々とこなしては、そそくさと寝室に向かっていった。会話のなくなった夫婦関係。これまで夫を含めて家族でいることにこだわってきた私の心境は、「このままでいいんだろうか」という疑問を持ち始めていた――。



翌朝。子どもたちの登園を準備していると、家を出る直前の夫が顔も向けずに一言呟いた。



「前、話したけど……言うなよ？」



冷たく吐き捨てられた一言には、「自分の都合の良いように事を進めたいから出しゃばるな」という夫の身勝手さが透けているようだった。不意に心を突いてきたその言葉に怒りと哀しみが込み上げて、私は涙を流しながら夫の背中に言葉をぶつけた。



「こんなにつらい思いしてるのにそこまで言う？私はあなたがどうにかするのを待つしかないけど、子ども達には恥かかせないようにしてよね」



思いの丈をぶつけると、私は夫を追い抜いて逃げるように子どもたちを保育園へ連れていった。



「ママ……なんでないてるの？」



拭っても止まらない涙を心配して声をかける娘。その姿に申し訳なさと不甲斐なさが込み上げる。



「……大丈夫！へーきへーき！」



無理に笑って、明るく誤魔化す。すると、何かを察したように娘が頬を膨らませて話す。



「ママをなかせるやつ、きらい！結がママをまもる！」



娘のその言葉が、辛い私の心を包み込んでくれると同時に、泣いている場合じゃないと鼓舞するきっかけになった気がして、いつの間にか涙も引っ込んでいた。

保育園の直面と吹っ切れた覚悟

保育園に着き、先生方に子どもたちを預けようとした。



「森下さん、おはようございます～」



子どもに下げていた視点を上げると、そこには夫の不倫相手の菜々先生が微笑み立っていた。顔を見た途端、私の中で沸々と怒りが込み上げるのを感じるも、平静を装い挨拶を返した。



その後、園での子どもたちの様子を意気揚々と話す彼女からは、「夫を奪った」という優越感や「私の方が子どもたちをよく知ってる」と言うマウントすら感じた。怒りが込み上げるも何もできないもどかしさが心を埋める中、ふと登園中の娘の言葉が思い返される。



「ママをなかせるやつ、きらい！結がママをまもる！」



その瞬間、私の中で何かが吹っ切れた気がした。怒りや不安で霞んだ心は、ただ一点、子どもたちと私自身の幸せを見つめるようになっていた。



「……森下さん、お疲れのように見えますけど、どうかされました？」



白々しい菜々先生からの問い。でも、今の私にとって絶好の前振りだった。私は渾身の苦笑いを彼女に見せつけ、話し始めた。



「こんなこと相談されてもとは思うんですけど、実は、夫婦関係に悩んでて……」



彼女の目の奥が笑う。でも今はそれでいい。これから笑うのはきっと、私の方だから。



あとがき：怒りを越えて、守るための決断へ

夫の不誠実さに胸が張り裂けそうになりながらも、彩乃の中心はいつも子どもたちでした。夫を責めるだけで済まされない現実と向き合い、保育園で不倫相手と対面した時、驚くほど冷静に自分の気持ちが整理されていきました。怒りは確かにあるけれど、そのエネルギーを子どもたちの幸せに向けることが彼女の選択でした。これから大きな決断が必要になるかもしれない。でも、もう一度家族の未来を守るために、彼女は行動していきます。



※このお話は、ママリに寄せられた体験談をもとに編集部が再構成しています。個人が特定されないよう、内容や表現を変更・編集しています

記事作成: tenkyu_writing

（配信元: ママリ）