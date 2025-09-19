イエベブルべ別！2025年の垢抜けブラウンアイメイクとアイシャドウの選び方のコツ
ブラウンアイシャドウの選び方＆塗り方のコツ
2025年は透明感のあるナチュラルメイクがトレンド。
今っぽい目元になるためには、肌馴染みの良いヌーディ系のブラウンのアイシャドウを選ぶと◎
ラメは細かくパール感のある繊細なものを使うとより今っぽくなります！
濃いブラウンのアイシャドウやギラギラとしたラメ・グリッターは一昔前の印象の目元に見えてしまうため、避けるのがオススメです。
塗り方のコツ
今っぽいブラウンアイメイクの塗り方のポイントは以下の3つです。
．僉璽覺兇里△襯薀瓩鬚泙屬燭篶淆泙涼羶瓦里澆謀匹
¬楔気貌明感が出るようにアイシャドウの使う色数は少なく、目尻の締め色も薄めに
Ｌ椶硫Ｉを広げるようにアイシャドウを目尻より広めに塗る
こちらの3つのポイントに気をつけて塗ると今っぽい印象の目元に仕上がります！
イエベさんのブラウンアイメイク
イエベさんにオススメのブラウンアイシャドウはこちらです。
2aN ベターミーアイパレット 04ニューデイ
イエベさんにぴったりなあたたかみのあるブラウンとゴールドラメの6色パレット。
デイリー使いしやすく、多様なメイクが楽しめます♪
塗り方
‐綯覆凌燭鹵罎離ラーをブラシでとり、アイホールと下まぶたに塗る。
∈顕爾鯑鷭塗に塗る。
２爾涼覆凌燭鹵罎髪Σ爾離ラーを混ぜ、目の横幅を広げるように目尻に広めに塗る。
ず絃紊離薀瓩鬚泙屬燭販淆泙涼羶瓦謀匹襦
完成するとこんな感じです。
ブルベさんのブラウンアイメイク
ブルベさんにオススメのブラウンアイシャドウはこちらです。
DAISY DOLL by MARY QUANT デイジードール アイ ドロー シャドウ 02クリーミーモカ
ブラウンのアイシャドウに苦手意識があるブルベさんでも使いやすいシアーな発色のブラウンパレット。
ほんのり赤みのあるくすみブラウンが今っぽい印象の垢抜けEyeに。
塗り方
￣上をアイホールと下まぶたに塗る。
∈顕爾鯑鷭塗に塗る。
１Σ爾鯡椶硫Ｉを広げるように目尻に広めに塗る。
ず絃紊離薀瓩鬚泙屬燭販淆泙涼羶瓦謀匹襦
完成するとこんな感じに仕上がりました。
いかがだったでしょうか？今回はパーソナルカラー別の垢抜けブラウンアイメイクとアイシャドウの選び方のコツをご紹介いたしました！
ずっと同じアイシャドウで同じ塗り方をしていた方はこの機会にアップデートしてみてください♪