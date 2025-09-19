通算222勝を挙げ、サイ・ヤング賞を3度受賞したドジャースのクレイトン・カーショー投手（37）が18日（日本時間19日）、今季限りでの現役引退を発表。本拠ドジャースタジアムで会見を開き、思いを語った。

レジェンドはリラックスした表情で会見に臨んだ。会見前にはグラウンドで長男チャーリー君とキャッチボール、ノック、投内連係を一緒に確認。家族は会見の最前列で見守った。

さらに仲間たちも会見場に大挙して押し寄せた。ロバーツ監督、ゴームズGM、プライアー投手コーチらスタッフ。投手陣ではイエーツ、スコット、トライネン、グラスノー、シーハンら、野手ではマンシー、E・ヘルナンデス、T・ヘルナンデス、スミス、コール、エドマンら。大谷翔平、ベッツも途中から会見場に現れた。最終的にはこの日の先発バッテリーの山本由伸、ロートベット以外、全員が集まった。カーショーの人格を表すような、温かい雰囲気の中、会見は始まった。

穏やかな笑顔は会見が始まるとともに変化した。18年の思いが脳裏をよぎる。「感謝を伝えたい人は本当にたくさんいる。ただ、今日だけでは、これまで自分を助けてここまで来させてくれた人々全員に十分に感謝を伝える時間はない。だから今日は短くシンプルに話す。そして改めて、自分がどれほど感謝しているかを伝えられるようにしたい。この組織にいる人、この部屋にいる人、これまで支えてくれた人、全員に心から感謝している。と話すと、涙があふれ出た。「引退します。（妻の）エレンともたくさん話しましたし、子どもたちともたくさん話しました。そして、自分の中で納得できています。これが正しい時だと思っています」と言葉を絞り出した。

そして「本当に楽しい1年でした。このチームと一緒に過ごして本当に最高でしたし、皆さんと一緒に過ごせて本当に楽しかったです。だから、これ以上のシーズンで引退するタイミングはないと思います」と言葉をつなぐ。「もちろん、今月はまだ成し遂げなければならないことがたくさんあります。シーズン最後の試合に勝つという究極の目標を達成するために、誰かの邪魔になることだけは絶対にしたくありません。だから、今日はこの場を乗り越えて、あとは残りの試合に勝ちにいって、いい形でやっていきます」と決意を口にした。

2位パドレスとし烈な地区優勝争いを繰り広げている今シーズン。19日(同20日)、ドジャースタジアムで行われるジャイアンツ戦で、レギュラーシーズン最後の本拠地登板に臨む。

◇クレイトン・カーショー 1988年3月19日、テキサス州生まれの37歳。06年ドラフト1巡目（全体7番目）指名でドジャース入りし、08年にメジャーデビュー。11、13、14年とサイ・ヤング賞を3度受賞。球宴選出は11度。14年にノーヒットノーラン達成。人格者としても知られ、12年に社会福祉に貢献した選手に贈られるロベルト・クレメンテ賞を受賞した。1メートル93、102キロ。左投げ左打ち。今季成績は20試合で10勝2敗、防御率3・53。MLB通算は452試合で222勝96敗、防御率2・54、通算3039奪三振。