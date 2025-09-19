キャンピングトレーラーYouTuber、“現行デリカ推し”が辛口分析「新型はそんなビッグじゃない」
YouTubeチャンネル「ばもろぐフィールドチャンネル」を運営するキャンピングトレーラーYouTuberのばも氏が、「デリカ D:5 2025年10月ビックマイナーチェンジについて」と題した動画を公開。デリカD:5のマイナーチェンジ情報を中心に、自身の経験や見解を織り交ぜて語った。
動画冒頭で、ばも氏は「私ちょっとね、買う予定がなかったんで、まだね21万キロしか乗ってないので買う予定ないんですけど」と愛車への愛着を語りつつ、「でもね気になってきました。なのでちょっと調べました」と話す。最も新しい記事情報をもとに、2025年10月にデリカD:5がビッグマイナーチェンジを迎えると紹介し、「主な変更はフロントデザインがダイナミックシールド化」「顔は大きく変わらない」と予想。「リアデザインやメーターのフルデジタル化などはあるが正直それほど期待はしていない」と率直な感想も語った。
最も注目した点は、4WDシステムのAWCからSAWC（スーパーオールホイールコントロール）への進化。「多分ね、走行性能は相当上がるんじゃないかな」としながらも、「アウトランダーちょっと複雑すぎて自分で操作してる感が薄いんですよ。そっちにどんどん寄ってって、まあいいんだか悪いんだかな」と独自の試乗体験も披露した。また、新型にも2.2リッターディーゼルターボが継続採用されることには「やっぱりディーゼルがね、いいな」と自身の災害経験に絡めて強調した。「ノト地震で被災した時、ディーゼルだから乗り越えられた」とエピソードも明かす。
一方で価格については、「新型では25～50万円程度の値上げが予想される」とコメントし、「現行モデルを今買えば間違いなく値引きしてくれる。駆け込み需要、いきましょう」と、早めの購入を勧める場面も。「無駄に電子制御とか、無駄にディスプレイを良くするとかで価格を、それ以上の付加価値だというふうに押し付けられて、値段が上がってるところがある」と値上げへの苦言も見せた。
まとめとして、ばも氏は「今の前期のデリカに乗ってる、ディーゼルに乗ってる方は、調子がいいんであれば買い替える必要はないかなと思います」と繰り返し強調。「次は中古買ったりするかもしれませんね」と現行モデルへの思いを語った上で、視聴者へ「最新情報やご意見があればぜひコメントを」と呼びかけ。最後は「楽しいドライブをしましょう。デリカでね」と笑顔で締めくくった。
デリカでキャンピングトレーラーを引いて子どもたちとアウトドアを満喫するばもがお届けする、デリカ、キャンピングカー、車中泊、温泉、などのフィールドを楽しむためのの情報を配信しています。