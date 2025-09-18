義姉の夫から「好きです」とLINE。度を超えたアプローチに絶句【ママリ】
親戚との付き合い方について悩んだことはありませんか？この記事では、義兄からのアプローチに困っているといった投稿を紹介します。以前、義兄から好意があることをほのめかされ、そのときは軽くあしらったという投稿者さん。しかし、数年経って再びLINEでアプローチが始まり、迷惑だと伝えたのですが…。
5年も前から義兄にアプローチされているというのは割と長い期間ですよね。その間、投稿者さんは親戚関係が崩れないようにと義兄からの迷惑行為を自分の中にとどめ、何とかかわしてきました。
まずは義姉に話すべきという声が多数ありました。夫の恥ずかしい言動を知るのは嫌ですが、やはり隠されている方が傷は深くなりますよね。投稿者さんなりに家族のことを考えて話さずにいましたが、夫が信頼できる人であれば初めの時点で話した方がよかったかもしれません。
義兄が好意を持って接してくる…
家族構成
●私・旦那・子ども3人
●旦那の姉・義兄・子ども1人
※子どもが同い年(小1)
※県外在住・2～3ヶ月に1度実家に帰ってくる
実家はうちの家の隣
旦那と旦那姉は異性の姉弟ですが、めちゃくちゃ仲がいいです。子どもも同い年なのでよく一緒に遊びに行きます。
簡単に書くと
・約5年前から好意あるような事を言われる
→適当にあしらう
・約2年前2人きりになってしまい襲われそうに
→どうにか死守
・それから彼氏になりたいだとかの気持ち悪いラインが頻繁にくるようになる
→迷惑だとキツく言う
・ラインなどおさまる
・最近好意ありありのラインがまたくるように
例「〇〇ちゃん(←私)からのチョコほしい～」
「〇〇ちゃんとどこか行きたい～」
「好きです」←これは送ってきてすぐ取消してた。
→あげないですなどのそっけない返事を最初はしてたけどあまりにしつこいから既読スルーするように
・既読スルーしたことにより義兄から「俺嫌われてる？」とラインがくる
→なんて返そうか考えながら既読スルー
今これを旦那に暴露しようか、それとも子どもがある程度大きくなるまでは義兄をもちあげて今までのままにしようかと考えています。
正直義兄の事は気持ち悪いし大嫌いです。
1番は義兄だけが痛い目をみればいいのですが、私が話すことによって義姉達も傷つけることになるので悩んでいます。
どうしたら義兄に痛い目をみせられますか？
簡単に説明したのでいろいろ省いたり、伝わりにくいところがありすみません。
しかし投稿者さんに避けられ続けていることで、義兄は実家には帰らないと言い出し仲のよかった子ども同士が会えなくなる事態に。自分の都合で子どもたちを振り回すのは許せませんよね。
異常な義兄の行動にさまざまな声
この投稿にママリではさまざまな声が寄せられていました。
私が義姉の立場なら､教えてほしいです😭
そんな旦那嫌すぎます…
確かに話すことによって義姉は傷つきますし義姉家族も今まで通りにはいかないと思いますが、私が義姉だったら教えてほしいです‥恥ずかしすぎます、そんな人が旦那だなんて。
私ならとりあえず旦那に相談します(冷静に聞いてくれるタイプであれば)。。
旦那さんと義姉さんと、3人で話せる場を設けます。
今までの経緯と証拠のLINEを見せてしっかり迷惑だということを話しますね、、
子供たちの関係は義兄には関係ないですからね。そんなんで子供たちの従姉妹関係崩れるとか、義兄毒親認定ですよ🙋
義姉を傷つけてしまうでしょうが、これまでのことをしっかり話してどうすべきか話し合いが必要ですね。
記事作成: sa-i
（配信元: ママリ）