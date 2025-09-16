ユナイテッドアローズ×八海醸造 初コラボ日本酒「唎酒Rishu」誕生

ファッションと伝統の融合が生み出した特別な日本酒が誕生します。ユナイテッドアローズと八海醸造による初のコラボレーション酒「唎酒Rishu UNITED ARROWS 2025BY」が10月2日（木）より発売。果実感あふれる香りとやさしい甘み、微発泡の爽やかさが特徴で、日本酒初心者から愛好家まで楽しめる逸品です。限定生産のため、気になる方は早めのチェックがおすすめです。

ユナイテッドアローズ×八海醸造の初コラボ

「唎酒Rishu UNITED ARROWS 2025BY」は、ユナイテッドアローズと八海醸造の初タッグから誕生。杜氏や蔵人とともに試験醸造酒を試飲し、理想的な味わいを追求しました。

メロンや和梨を思わせるみずみずしい香り、うすにごりの柔らかな口当たり、爽やかな微発泡が楽しめる、華やかで飲みやすい1本です。特別な乾杯酒にもぴったり♡

商品概要と展開情報

「唎酒Rishu UNITED ARROWS 2025BY」は数量限定で発売。容量は360ml（2,530円）と720ml（4,950円）の2サイズ展開です。

原材料は国産の米と米こうじ、アルコール度数は14.5度。販売はTABAYA United Arrowsや唎酒特約店にて行われ、在庫がなくなり次第終了となります。

ラベルは「節黒仙翁」と「菫」を花束にあしらった洗練デザインで、ユナイテッドアローズの世界観を表現しています。

イベントとユニフォーム企画

発売に先駆け、9月17日・18日に東京・大手町で開催される「若手の夜明け2025」にて先行販売（杯売り・限定小売）も実施されます。

また、今回の協業を契機に八海醸造社員のユニフォームを「ID UNITED ARROWS」が企画提案。

南魚沼の大自然や雪国をイメージしたブルゾン、ポロシャツ、パンツが来春以降導入予定です。日本酒とファッションの新たな接点が広がります。

伝統とモダンが織りなす、新しい乾杯を

「唎酒Rishu UNITED ARROWS 2025BY」は、伝統ある酒蔵とファッションブランドの感性が響き合う特別な日本酒。

果実感あふれる香りと軽やかな口当たりは、日常にも特別な日にも寄り添ってくれます♪ さらにユニフォーム企画も展開され、両社の取り組みは未来へ続くコラボレーションに。

今だけの限定酒で、新しい乾杯を楽しんでみませんか？