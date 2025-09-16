¡Ú»°³Ñ´Ø·¸ÊóÆ»¡Ûºä¸ý·òÂÀÏº¡Ö³ø»³¹ñºÝ±Ç²èº×¡×¤Îº©ÃÌ²ñ¤ò¥¥ã¥ó¥»¥ë¡Ä¡È¸µ¥«¥Î¡É ¤ÈÆ±¤¸¡Ö¹ßÈÄ¥É¥ß¥Î¡×¤Î¸½¼ÂÌ£
¡¡ÇÐÍ¥¤Îºä¸ý·òÂÀÏº¤¬¡¢3ºÐÇ¯¾å¤Î¥Ø¥¢¥á¥¤¥¯¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤ÈÆ±À³Ãæ¡¢½÷Í¥¤Î±ÊÌî²ê°ê¤È¤â´Ø·¸¤¬¤¢¤Ã¤¿¤È¡¢9·î10Æü¡¢¡Ø½µ´©Ê¸½Õ¡Ù¤¬Êó¤¸¤¿¡£¤½¤ì¤«¤é5Æü·Ð¤Ã¤¿15Æü¡¢ºä¸ý¤¬ÅÐÃÅÍ½Äê¤À¤Ã¤¿¡ÖÂè30²ó³ø»³¹ñºÝ±Ç²èº×¡ÊBIFF¡Ë¡×¤Î¥¹¥±¥¸¥å¡¼¥ë¤¬Á´ÌÌ¥¥ã¥ó¥»¥ë¤È¤Ê¤Ã¤¿¤³¤È¤¬ÌÀ¤é¤«¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡Öº£²ó¡¢ºä¸ý¤µ¤ó¤¬¼ç±é¤òÌ³¤á¡¢10·î31Æü¤Ë¸ø³«Í½Äê¤Î±Ç²è¡ØÈ×¾å¤Î¸þÆü°ª¡Ù¤¬¡¢´Ú¹ñ¤Ç¤â¾å±Ç¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤¬·è¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤Î¸ø³«¤ËÀè¶î¤±¡¢º£²ó¤Î±Ç²èº×¤Ç¥ï¡¼¥ë¥É¥×¥ì¥ß¥¢¤Î³«ºÅ¤¬Í½Äê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£
¡¡ºä¸ý¤µ¤ó¤È¤È¤â¤Ë¡¢¶¦±é¤·¤¿ÅÏÊÕ¸¬¤µ¤ó¤ä·§ß·¾°¿Í´ÆÆÄ¤âÅÐÃÅÍ½Äê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¡Ê±Ç²è»ï¥é¥¤¥¿¡¼¡Ë
¡¡³ø»³¹ñºÝ±Ç²èº×Â¦¤Ï¡¢¡Ö±Ç²è¡ØÈ×¾å¤Î¸þÆü°ª¡Ù¤Îµ¼Ôº©ÃÌ²ñ¤¬¡¢¡Ö¥²¥¹¥È¤ÎÅÔ¹ç¤Ë¤è¤ê¤ä¤à¤òÆÀ¤ºÃæ»ß¤È¤Ê¤Ã¤¿¡×¤ÈÈ¯É½¡£¡ÖÆÍÁ³¤ÎÆüÄøÊÑ¹¹¤Ë¤´Íý²ò¤¤¤¿¤À¤¤¿¤¤¡×¤È´ÑµÒ¤ØÍý²ò¤òµá¤á¤¿¡£ºä¸ý¤ÎÁûÆ°¤ÎÍ¾ÇÈ¤¬¹¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬»Ç¤¨¤ë¡£
¡¡¤½¤ó¤Ê¤ªÃÎ¤é¤»¤Ë¡¢X¤Ç¤ÏÎä¤áÀÚ¤Ã¤¿À¼¤âÊ¹¤³¤¨¤Æ¤¯¤ë¡£
¡Ôºä¸ý·òÂÀÏº´Ú¹ñ¥¹¥±¥¸¥å¡¼¥ëÈô¤ó¤Ç¤ÆÁð¡Õ
¡Ô´Ú¹ñ¤Ç¤Îµ¼Ôº©ÃÌ²ñÃæ»ß¤Ã¤Æ¤Þ¤¢¤½¤¦¤Ê¤ë¤è¤Í¡Õ
¡¡ÆüËÜ¤Çµ¯¤¤¿ÁûÆ°¤È¤Ï¤¤¤¨¡¢¤½¤Î±Æ¶Á¤¬¹¤¬¤ë¤Î¤â»þ´Ö¤ÎÌäÂê¤À¤È´¶¤¸¤Æ¤¤¤¿¥Õ¥¡¥ó¤ÏÂ¿¤¤¤è¤¦¤À¡£¼ÂºÝ¡¢´Ú¹ñ¤Ç¤ÏÆüËÜ°Ê¾å¤Ë¸·¤·¤¤È¿±þ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤âÊóÆ»¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡°ìÊý¡¢ºä¸ý¤Î¥¤¥á¡¼¥¸¤ò°²½¤µ¤»¤¿¤Î¤Ï¡¢±ÊÌîÂ¦¤ÎÂÐ±þ¤â¤¢¤ë¤À¤í¤¦¤È·ÝÇ½¥¸¥ã¡¼¥Ê¥ê¥¹¥È¤¬»ØÅ¦¤¹¤ë¡£
¡ÖÊóÆ»¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢±ÊÌî¤µ¤ó¤Î½êÂ°»öÌ³½ê¤Ï¡Ô²áµî¤Ë¸òºÝ¤·¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤Ï»ö¼Â¡Õ¤ÈÇ§¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤µ¤é¤Ë¡¢¡ÔÅö»þÊÌ¤Î¿Í¤È¤â¸òºÝ¤·¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤ÏÃÎ¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¡Õ¤ÈÌÀ¤«¤·¤Æ¤¤¤ë¤¿¤á¡¢¤³¤Î¸ÀÍÕ¤ò¿®¤¸¤ì¤Ð¡¢ºä¸ý¤µ¤ó¤ÏÄ¹Ç¯¸òºÝ¤·¤Æ¤¤¤¿°ìÈÌ½÷À¤ÎÂ¸ºß¤ò±£¤·¤Æ¤¤¤¿²ÄÇ½À¤¬¹â¤¤¡£¤Ð¤ì¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë»°³Ñ´Ø·¸¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¤¿¤È¤¹¤ë¤Ê¤é¡¢¥¤¥á¡¼¥¸¥À¥¦¥ó¤Ï·×¤êÃÎ¤ì¤Þ¤»¤ó¡×
¡¡ÊóÆ»¸å¤â¥À¥ó¥Þ¥ê¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¤ëºä¸ý¤Ï¡¢ÈéÆù¤Ë¤â ¡È¸µ¥«¥Î¡É ¤Î±ÊÌî¤ÈÆ±¤¸Æ»¤ò¤¿¤É¤í¤¦¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ö±ÊÌî¤µ¤ó¤â¡¢2025Ç¯4·î¤ËÇÐÍ¥¡¦ÅÄÃæ·½¤µ¤ó¤È¤ÎÉÔÎÑµ¿ÏÇ¤¬Êó¤¸¤é¤ì¤¿¤¢¤È¡¢¼¡¡¹¤È¥¹¥Ý¥ó¥µ¡¼¤¬Å±Âà¡£·ë²ÌÅª¤Ë·ÀÌó¤·¤Æ¤¤¤¿¤Û¤Ü¤¹¤Ù¤Æ¤Î¥¹¥Ý¥ó¥µ¡¼¤È·ÀÌó²ò½ü¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡º£²ó¤Îº©ÃÌ²ñ¤ÎÃæ»ß¤Ï¡¢ºä¸ý¤µ¤ó¤Î¹ßÈÄ¥É¥ß¥Î¤ÎÂè°ìÊâ¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£¥Ü¥Ç¥£¥±¥¢¥Ö¥é¥ó¥É¡Ø¥ß¥Î¥ó¡Ù¤ä¡Ø¿®¶âÃæ±û¶â¸Ë¡ÊSHINKIN Biz Room¡Ë¡Ù¤Ê¤ÉCM¤Î»Å»ö¤âÂ¿¤¤ºä¸ý¤µ¤ó¡£º£¸å¤Î»Å»ö¤¬¤É¤¦ÊÑ²½¤¹¤ë¤Î¤«¡¢ËÜ¿Í¤Ïµ¤¤¬µ¤¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤Í¡×¡ÊÁ°½Ð¡¦·ÝÇ½¥¸¥ã¡¼¥Ê¥ê¥¹¥È¡Ë
¡¡¥¯¥ê¡¼¥ó¤Ê¥¤¥á¡¼¥¸¤¬¶¯¤«¤Ã¤¿ºä¸ý¡£¡ÈÅ¾Íî¡É ¤Ï¤É¤³¤Ç»ß¤Þ¤ë¤Î¤À¤í¤¦¤«¡¼¡¼¡£