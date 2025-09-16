【警鐘レポート】日本中の火山が危ない「大噴火時代がやってくる！」地震頻発と無関係のはずがない！

日本の火山の活発化の背景にあるものは…

ドーンという破裂音とともに、桜島（鹿児島県）から高さ約1700mの噴煙が上がったのは8月26日のことだ。今年、桜島の噴火は300回近くにもなる。京都大学防災研究所附属火山防災研究センター元センター長の井口正人氏が語る。

「桜島地下の姶良(あいら)カルデラにはマグマが十分溜まり、大噴火の準備ができているんです。1914（大正３）年1月の大噴火の際、桜島からの総噴出量は約30億トンといわれます。（約60人が犠牲となった）’14年9月の御嶽山(おんたけさん)（長野県・岐阜県）の噴火は100万トンほど。桜島が大噴火すれば噴出量のケタが三つ違うんです」

日本は大噴火時代に入った。背景にあるのは、トカラ列島やカムチャツカ半島など近隣で頻発する地震だ。火山学が専門の京都大学・鎌田浩毅名誉教授が話す。

「Ｍ（マグニチュード）９クラスの巨大地震が起きると、噴火を誘発する恐れがあります。地盤にかかる力が変化し、マグマの動きを活発化させるためです。例えばインドネシアで’04年12月に起きたスマトラ島沖地震（Ｍ9.1）では、発生から３年の間にタラン火山やムラピ火山が次々と噴火し数百人の犠牲者が出ました。今年8月に約500年ぶりに噴火したカムチャツカ半島のクラシェニニコフ火山も、同じ地域で７月に起きたＭ8.8の地震が関係していると思われます」

注視されるのが、今後30年以内に80％ほどの確率で起きるとされる南海トラフ地震と富士山の関係だ。鎌田氏が続ける。

「富士山の下では、フィリピン海プレートがユーラシアプレートに沈み込んでいます。南海トラフ地震が起きるのは両プレートの境界で、富士山噴火とは強い相互関係があるんです。富士山が最後に噴火したのは約300年前。実際その49日前の1707（宝永４）年10月には、南海トラフ地震が発生しています」

火山灰の悪影響は通信面にも

冒頭で桜島の噴出量の膨大さを説明した。しかし江戸時代の文献などから、宝永の富士山大噴火では桜島の例年の噴出量（約500万トン）の200年分もの火山灰が、２週間にわたり南関東の広範囲に降り注いだことがわかっている（下の図参照）。防災が専門で、関西大学の河田惠昭(よしあき)・特別任命教授が警鐘を鳴らす。

「火山灰の影響は、呼吸器の異常など健康面だけではありません。エアロゾルと呼ばれる極小の高濃度浮遊灰が、あらゆる空冷式の電子機器の基盤に付着し回路がショートする危険があります。通信、医療、鉄道や航空機など大半の分野で突然、壊滅的な被害が出るでしょう。首都が長期間、機能不全に陥(おちい)る。大量の溶岩が新火口から流れ出て、東名高速など幹線道路が寸断されるかもしれません」

噴火が危ぶまれるのは、富士山や桜島だけではない。気象庁や識者の指摘をもとに「危険な火山10」として2枚目の図にまとめた。前出の鎌田氏が語る。

「霧島連山の新燃岳(しんもえだけ)（宮崎県・鹿児島県）では今年３月から周辺で地震が頻発し、山の膨張を示す地盤の変動が観測されています。気象庁も噴火警戒レベルを２から３に上げました。三宅島（東京都）は20世紀に入り、1940年、’62年、’83年、’00年とほぼ21年周期で噴火しています。前回の噴火が４年ほど早かったため、周期的には今年が危険になる。噴火が迫っているのは間違いないでしょう」

火山列島ニッポンは活動期に突入した。