【ビックカメラ.com：「Pokemon LEGENDS Z-A Nintendo Switch 2 Edition セット」抽選予約販売】 受付期間：9月15日19時59分まで 結果発表：9月25日17時以降

ビックカメラが同社通販サイト・ビックカメラ.comにて行なっている「Pokemon LEGENDS Z-A Nintendo Switch 2 Edition セット」の抽選予約販売の申し込みが、本日9月15日19時59分までとなっている。

抽選に応募できるのは、2025年8月31日時点でビックカメラ.comおよび、ビックカメラ公式アプリの会員になっている人。また、2023年9月1日から2025年8月31日の期間中にビックカメラグループ店舗（ビックカメラ・コジマ・ソフマップ）またはビックカメラ.comにて合計20,000円の購入履歴があることも条件となる。

今回の抽選では「ポケモンレジェンズZAセット」のほか、Switch2本体単品、「Switch2 マリオカート ワールド セット」についても同時案内されており、申し込みは1人につきいずれか1点のみとなっている。過去および申し込み期間中にビックカメラ店舗、ビックカメラ.comにて下記「Nintendo Switch 2」シリーズの商品を購入している人は対象外となる。

「Nintendo Switch 2（日本語・国内専用）本体」 「Nintendo Switch 2（日本語・国内専用）マリオカート ワールドセット」 「Nintendo Switch 2（日本語・国内専用）Pokemon LEGENDS Z-A Nintendo Switch 2 Edition セット」

抽選結果発表は9月25日17時以降で、メールにて通知される。当選者は9月26日9時から9月28日19時59分の期間で商品を購入できる。

□ビックカメラ.com「Nintendo Switch 2（日本語・国内専用）本体 抽選販売について」のページ