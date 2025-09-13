大宮vs長崎 スタメン発表
[9.13 J2第29節](NACK)
※19:00開始
主審:上村篤史
<出場メンバー>
[RB大宮アルディージャ]
先発
GK 1 笠原昂史
DF 4 市原吏音
DF 20 下口稚葉
DF 22 茂木力也
DF 34 村上陽介
MF 7 小島幹敏
MF 14 泉柊椰
MF 29 カプリーニ
MF 30 アルトゥール・シルバ
FW 9 ファビアン・ゴンザレス
FW 10 豊川雄太
控え
GK 21 加藤有輝
DF 33 和田拓也
DF 37 関口凱心
DF 44 福井啓太
MF 16 安光将作
MF 41 谷内田哲平
FW 23 杉本健勇
FW 42 藤井一志
FW 90 オリオラ・サンデー
監督
長澤徹
[V・ファーレン長崎]
先発
GK 21 後藤雅明
DF 29 新井一耀
DF 44 江川湧清
DF 48 照山颯人
MF 3 関口正大
MF 5 山口蛍
MF 8 ディエゴ・ピトゥカ
MF 10 マテウス・ジェズス
MF 19 澤田崇
MF 50 翁長聖
FW 11 エジガル・ジュニオ
控え
GK 31 原田岳
DF 23 米田隼也
DF 25 櫛引一紀
DF 41 田所莉旺
MF 13 加藤大
MF 16 エメルソン
MF 33 笠柳翼
MF 34 松本天夢
FW 18 山崎凌吾
監督
高木琢也
