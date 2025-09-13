熱海に秋がやって来た!行列の熱海ばたーあん栗メニューを全レポート!

大人気観光地｢熱海｣。夏休みの大混雑が少し落ち着き観光がしやすくなった今が訪れるチャンスかもしれません。9月に入り秋メニューがちらほらとスタートする中、熱海駅前商店街にあっていつも行列しているあんことバターのお店｢熱海ばたーあん｣でもいち早く秋メニュー今年もほっくりおいしい季節の味わい｢栗フレーバー｣がスタートしています。

熱海ばたーあんパン栗



熱海ばたーあんの行列の正体は、熱海ばたーあんパンを求める人々。

毎時00分に数量限定で販売される、ふんわりと張りが共存する薄皮のパン生地に、静岡県西部で150年以上愛され続ける和菓子店｢又一庵｣の粒あんと、少しレトロなコクのあるとろけるバタークリームがギュギュッと詰まった魅惑の和洋折衷スイーツ。

9/6(土)より栗も登場!パンの中には又一庵の粒あんとともに渋皮栗がまるごと1粒、バタークリームにも栗のペーストを合わせてリッチな秋の味わいに仕上がっています。



熱海ばたーあんには、熱海の発展を祈る昇り竜のフォトスポットを用意しているので食べる前にこちらで記念撮影はいかがでしょうか？熱海旅行の思い出の1枚が撮影できておすすめです。

熱海ばたーあんパンまんじゅう栗



フォトスポット満載の熱海ばたーあん。お次は大きなちょうちんの前でパシャリ!こちらはお土産に絶大な人気を誇る、熱海ばたーあんパンまんじゅうの秋フレーバー栗です。

まんじゅう生地の中に刻んだ栗の甘露煮を合わせた粒あんとバタークリーム、天面にも栗を乗せた栗づくしのおまんじゅう。しっとりもちもちした生地がおまんじゅうでもありパンでもあり、1度食べて沼る人が続出。

筆者もすっかりハマり、繰り返し購入しています。

熱海ばたーあんパンまんじゅう栗は秋カラーの落ち着いたブラウンのパッケージ。バラ売りから展開しているので熱海スイーツ食べ歩き～人数分のお土産まで対応してくれるのが嬉しいですね。

3個入りは、コロンとした正方形の化粧箱になるのでバラよりもキチンと感が出ますね。かわいさもあるパッケージなので注目度も抜群です。

6個入りは、長方形のしっかりとした化粧箱で秋フレーバー栗と、定番の小豆のアソートです。食べ比べができる人気のセットになるのでお土産として1番おすすめです。

ばたーあんどら焼きモンブラン



熱海ばたーあん秋の栗フレーバーラストを飾るのはビジュアルでは、看板メニューの熱海ばたーあんパン、熱海ばたーあんパンまんじゅうを超えるモンブランとどら焼きのハイブリッドスイーツ!

ほうじ茶入りのホイップクリームの上に、繊細で上品なモンブランクリームをたっぷりと絞りました。栗とほうじ茶の相性は言わずもがな。



断面もフォトジェニック!この秋、話題になりそうな和洋折衷どら焼きです。

熱海ばたーあんでひと足早く秋を楽しんで!



今年もほっくりおいしい季節の味わい「栗フレーバー」。夏のハイシーズンが終わり、少し落ち着いた熱海駅前商店街の熱海ばたーあんで、ひと足早く秋の味覚を楽しんでみてはいかがでしょうか？

【秋メニュー詳細】

･熱海ばたーあんパン【栗】:550円(税込) ※毎日数量限定

･熱海ばたーあんパンまんじゅう【栗】バラ:290円(税込)、3個:990円(税込)、6個(小豆3個・栗3個):1,860円(税込)

･ばたーあんどら焼き【モンブラン】:790円(税込) ※毎日数量限定

【店舗詳細】

又一庵謹製 熱海ばたーあん

〒413-0011 熱海市田原本町5番11号

0557-81-2777

10時～18時

不定休

JR熱海駅より徒歩2分

モデル:小林真子