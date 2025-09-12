デジャヴュから新登場！自然な透け感を叶える眉マスカラ「シアーカラーブロウ」

眉メイクで「不自然に濃くなる」「何もしていないように見える」…そんなジレンマを抱えていませんか？デジャヴュが2025年9月19日（金）に先行発売する新作「シアーカラーブロウ」は、自然な透け感と毛流れを両立させた眉マスカラ。水彩絵の具のような軽やかな発色と、しっとり質感で、自眉を活かした“垢抜け眉”を叶えてくれます。全3色展開で、シーンやファッションに合わせたニュアンスチェンジも自在に楽しめます♪

シアー発色でつくるナチュラル美眉

「シアーカラーブロウ」は、自眉の黒さを隠しすぎず、ほんのり色づけるシアーな発色が魅力。

粉っぽさの原因となる顔料を従来*1の2分の1まで減らし、みずみずしくなめらかな液でパサつきや白浮きを防ぎます。まるで素の眉がそのまま色づいたような自然な仕上がりに♡

タイムシークレット×ポケモン限定コスメで日常に可愛さをプラス

毛流れキープで1日中垢抜け感

小回りの利くブラシが1本1本の眉毛を根もとからすくい、毛流れを美しく整えます。さらにフィックス成分2配合で、スタイリングした毛流れを長時間キープ3。

皮脂・汗・こすれにも強いフィルムタイプでありながら、お湯で簡単にオフできるのも嬉しいポイントです。

*1 当社従来品 *2 （アクリレーツ／ジアセトンアクリルアミド）コポリマーAMP *3 効果には個人差があります

全3色で叶えるニュアンスチェンジ

シアーベージュ

シアーブロンズ

シアートープ

カラーは「シアーベージュ」「シアーブロンズ」「シアートープ」の3色。柔らかなベージュはこなれカジュアルに、ブロンズは自然な洒落感をプラス、トープは大人っぽいアッシュニュアンスを演出します。

ファッションや気分に合わせて選べるので、毎日のメイクがもっと楽しくなりそう♪

デジャヴュ シアーカラーブロウ



価格：990円（税込）

発売日：2025年9月19日（金）PLAZA、MINiPLAにて先行発売（12月以降全国展開）

カラー展開：全3色（シアーベージュ／シアーブロンズ／シアートープ）

毎日の眉メイクに新しい選択肢を♡

デジャヴュ「シアーカラーブロウ」は、自然で垢抜けた印象を叶える新感覚の眉マスカラ。

シアーな発色で自眉を活かしながら、毛流れを1日中キープしてくれる優秀アイテムです。カジュアルにもエレガントにも合わせやすい3色展開で、眉メイクの楽しみが広がります。

ぜひこの秋、あなたのメイクポーチに加えてみてください。