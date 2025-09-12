この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

YouTubeで公開された「#脳教室 落ち込んだ気分は長くは続かない」という動画で、脳科学者の茂木健一郎氏が、落ち込んだ時や「人生下り坂だ」と感じる瞬間について、脳科学の視点から語った。

茂木氏は、「まあなんかもうダメだーって落ち込んだりね、もう人生下り坂だーと思ったりしたことがあったとするじゃないですか。そういう気分ってね、まあそんなに長くは続かない」と述べ、人はネガティブな心境に陥っても、それが永遠に続くと錯覚しがちだが実際は違うと強調する。

さらにサイコロを例に挙げ「例えば最低の目が1だとして、2回続けたとするじゃん。次も1が続くんじゃねーかって思っちゃうところが人間にはある。そういうバイアスがね」と分析。現実には“最低の目”が2度続いても、それが必ずまた起きるわけではなく「次に出る目は、1なのか2なのか3なのか4なのか5なのか6なのかは分かんないんですよね」と偶然性を説いた。

「だけどね、それはバイアスだから。あんまりね、そのある気分になった時にその気分がずっと続くと思わない方がいいです」と語り、落ち込んだ時にこそ「その状況が永遠に続くことはありえない」と意識することの重要性を語った。

また、絶好調の時にも油断は禁物だとし、「これ逆に絶好調ってのもそんなに続かないからね」と、“どんな気分も一時的なもの”という人生の本質を指摘。茂木氏は「人間変わるんだよ」と締めくくり、変化を前向きに受け止める姿勢を呼びかけた。

