脳科学者・茂木健一郎氏、落ち込みへの処方箋 「その気分がずっと続くと思わない方がいい」
AIライター自動執筆記事
この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。
YouTubeで公開された「#脳教室 落ち込んだ気分は長くは続かない」という動画で、脳科学者の茂木健一郎氏が、落ち込んだ時や「人生下り坂だ」と感じる瞬間について、脳科学の視点から語った。
茂木氏は、「まあなんかもうダメだーって落ち込んだりね、もう人生下り坂だーと思ったりしたことがあったとするじゃないですか。そういう気分ってね、まあそんなに長くは続かない」と述べ、人はネガティブな心境に陥っても、それが永遠に続くと錯覚しがちだが実際は違うと強調する。
さらにサイコロを例に挙げ「例えば最低の目が1だとして、2回続けたとするじゃん。次も1が続くんじゃねーかって思っちゃうところが人間にはある。そういうバイアスがね」と分析。現実には“最低の目”が2度続いても、それが必ずまた起きるわけではなく「次に出る目は、1なのか2なのか3なのか4なのか5なのか6なのかは分かんないんですよね」と偶然性を説いた。
「だけどね、それはバイアスだから。あんまりね、そのある気分になった時にその気分がずっと続くと思わない方がいいです」と語り、落ち込んだ時にこそ「その状況が永遠に続くことはありえない」と意識することの重要性を語った。
また、絶好調の時にも油断は禁物だとし、「これ逆に絶好調ってのもそんなに続かないからね」と、“どんな気分も一時的なもの”という人生の本質を指摘。茂木氏は「人間変わるんだよ」と締めくくり、変化を前向きに受け止める姿勢を呼びかけた。
茂木氏は、「まあなんかもうダメだーって落ち込んだりね、もう人生下り坂だーと思ったりしたことがあったとするじゃないですか。そういう気分ってね、まあそんなに長くは続かない」と述べ、人はネガティブな心境に陥っても、それが永遠に続くと錯覚しがちだが実際は違うと強調する。
さらにサイコロを例に挙げ「例えば最低の目が1だとして、2回続けたとするじゃん。次も1が続くんじゃねーかって思っちゃうところが人間にはある。そういうバイアスがね」と分析。現実には“最低の目”が2度続いても、それが必ずまた起きるわけではなく「次に出る目は、1なのか2なのか3なのか4なのか5なのか6なのかは分かんないんですよね」と偶然性を説いた。
「だけどね、それはバイアスだから。あんまりね、そのある気分になった時にその気分がずっと続くと思わない方がいいです」と語り、落ち込んだ時にこそ「その状況が永遠に続くことはありえない」と意識することの重要性を語った。
また、絶好調の時にも油断は禁物だとし、「これ逆に絶好調ってのもそんなに続かないからね」と、“どんな気分も一時的なもの”という人生の本質を指摘。茂木氏は「人間変わるんだよ」と締めくくり、変化を前向きに受け止める姿勢を呼びかけた。
関連記事
茂木健一郎・脳科学者が語る「自分の存在する意味が生きがいを支える」理由
脳科学者・茂木健一郎が語る「自分の欲望ばかり追うな」―“大きなものと寄り添う”本当の幸せ
脳科学者・茂木健一郎、『ストイックに生きることは宇宙に寄り添うこと』で語る独自哲学
チャンネル情報
一人ひとりの「個性」が活かせて、「自由」で、「創造的」な生き方ができるように、応援するような発信をしていきたいと思います。複雑な現代を生きるための、科学、社会、本、音楽、映画、文化、芸術、人間、コメディを扱う総合的な脳の教養のチャンネルです。人間の脳のこと、人工知能のこと、創造性のこと、個性のことなどを考えます。