スティーヴン・スピルバーグ監督作『E.T.』が、10月10日の日本テレビ系『金曜ロードショー』で放送されることが決定した。

アカデミー賞で音響効果賞など4部門で受賞を果たした本作は、地球に置き去りにされてしまった異星人（E.T.）と、孤独な10歳の少年、エリオットとの友情を描いたSFファンタジー。CGが普及していない当時、得意のアニマトロニクスなどの特撮技術を駆使してE.T.のリアルかつ、愛らしい動きを演出した。スピルバーグ監督が両親の離婚など、複雑な家庭環境の中にいた自らの少年時代の記憶や思いが込められた作品としても知られている。脚本を手がけたのは、元「ピープル」誌の記者だったメリッサ・マシソン。音楽はスピルバーグ作品に欠かせないジョン・ウィリアムズが担当した。

1982年の公開当時、『スター・ウォーズ』（7754億ドル）を抜いて全世界でNo.1の約7973億ドルの大ヒットを記録した本作は、これまで一般的だった「宇宙人（Alien）」に代わり「E.T.（THE EXTRA TERRESTRIAL）」という名称を世間に浸透させるほどの社会現象を巻き起こした。そして、「宇宙人」が、“地球を侵略する怖い存在”から“友達になれる地球外生命体”の「E.T.」へと人々の意識が変わるきっかけにもなった。

主人公のエリオット少年を演じたのは、当時11歳のヘンリー・トーマス。日本語吹き替えは、公開当初、吹替版に難色を示していたスピルバーグ監督が、「この子なら」と自ら指名したという子役時代の浪川大輔（収録当時12歳）。エリオットの妹、ガーティ役を『チャーリーズ・エンジェル』などのドリュー・バリモアが務めている。（文＝リアルサウンド編集部）