麻辣湯とともに人気上昇中！韓国春雨「タンミョン」のツルッと食感を楽しむアレンジ4選

近ごろ人気を集めている麻辣湯。その具材にぜひ加えたいのが「タンミョン」です。

タンミョンとは韓国の春雨のことで、平太春雨やダーラーピーとも呼ばれます。平たく太い形が特徴で、もちっとした弾力と、つるんとしたのどごしが魅力で、煮崩れしにくいのでスープにぴったりです。

最近ではカルディや業務スーパーなどでも手軽に手に入り、自宅で楽しみやすくなってきました。

今回は、料理好きのクックパッドアンバサダーの方に、この「タンミョン」を使ったアレンジレシピを教えてもらいました。麻辣湯だけでなく、おかずやスイーツにも活用できるラインナップで、タンミョンの魅力をとことん味わえますよ。

▼包丁なし！冷凍水餃子でもちつる麻辣湯

冷凍水餃子とカット野菜、タンミョンを組み合わせて、包丁いらずで作れる麻辣湯。水餃子とタンミョンのもちもち食感が、シビ辛スープと好相性。白菜やきくらげ、ねぎなどの具材もたっぷり入って、満足感のある一杯に仕上がります。





▼タンミョンをきしめん風に楽しむ、和風ぶっかけ

平たい形が特徴のタンミョンは、きしめんのような見た目と食感。めんつゆをかけてぶっかけうどん風にすれば、手軽なランチにもぴったり。ねぎやのりなどお好みの薬味をのせて、自分好みにアレンジして楽しめます。





▼市販の素でマーボータンミョン

市販のマーボー豆腐の素を活用すれば、簡単に「マーボータンミョン」が完成。豆腐の代わりにゆでたタンミョンを入れるだけで、いつもと違った一皿に。タンミョンはゆでたあとに流水でよくすすぐと、つるんと仕上がります。





▼話題の台湾スイーツをタンミョンで

話題のスイーツ「フングイ（粉粿）」をタンミョンで再現。冷凍フルーツと合わせてフルーツティーに加えれば、ひんやり＆もっちり食感の台湾風スイーツに早変わり。残暑にぴったりの爽やかなデザートです。









タンミョンの平たい形やつるつるの食感を活かしたアレンジレシピをご紹介しました。麻辣湯だけでなく、和風アレンジやデザートにも活用できるので、1袋あればいろいろな楽しみ方ができます。気になるレシピから、ぜひ試してみてくださいね。

レシピを教えてくれたアンバサダーのキッチンはこちら



makopapa

クックパッドアンバサダー2025 フードコーディネーター2級(商品開発) 中華料理13年・イタリア料理12年 クックパッドでは ⭐︎辛そうで辛くない！ ⭐︎子供が食べられる！ ⭐︎包丁を使わない！ ⭐︎冷凍食品で作る！ などの...





AyakoOOOOO

クックパッドアンバサダー♪6児母で、大食いの子ども達のお腹を栄養満点なうえで少しでも安く満たせるように、自分自身が不器用な上ずぼらなので簡単手軽に作れるように、日々実験感覚で楽しんで好評だったレ...





♡♡♡Mari♡♡♡

家族のためにごはん作ってます。 得意なジャンルは、時短・子ども・簡単・おつまみ・お菓子です。





元外交官夫人のレシピ

クックパッドアンバサダー2025 英国、スウェーデン滞在 スペインに留学 ・23年7月13日号の週刊文春 「食堂見聞録」にて、北欧料理3品掲載 ・TV出演アサデス。9/11〜放送 ライスペーパーレシピ3品 ・24年9/16 フジ...

