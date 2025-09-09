ºäËÜ²Ö¿¥¤òÇË¤Ã¤ÆÍ¥¾¡¡ª ¥ß¥é¥Î¡¦¥³¥ë¥Æ¥£¥Ê¸ÞÎØ¤ØÀéÍÕÉ´²»¤¬²÷Ä´¤Ê³ê¤ê½Ð¤·¡Ö¤¦¤ì¤·¤¤¤±¤É¡¢¤Þ¤À¤Þ¤À¡×
¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¥ã¡¼¡¦¥·¥ê¡¼¥º ÌÚ²¼¥°¥ë¡¼¥×ÇÕ ¥ì¥Ý¡¼¥È#2
¡Ú¥é¥¹¥È¥À¥ó¥¹¤ò¤â¤¦°ìÅÙ¡Û
Âçºå¡¦´Ø¶õ¥¢¥¤¥¹¥¢¥ê¡¼¥Ê¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¥ã¡¼¥·¥ê¡¼¥º¡¦ÌÚ²¼¥°¥ë¡¼¥×ÇÕ¤òÀ©¤·¤¿ÀéÍÕÉ´²»
¡¡£¸·î¤Î¥µ¥Þ¡¼¥«¥Ã¥×£²°Ì¤Ç¡¢¥·¡¼¥º¥ó¥¤¥ó¤·¤Æ¤¤¤¿ºòµ¨À¤³¦Áª¼ê¸¢£³°Ì¤ÎÀéÍÕÉ´²»¡Ê20ºÐ¡¿ÌÚ²¼¥°¥ë¡¼¥×¡Ë¡£¹ñºÝÂç²ñ¤Î½éÀï¤È¤Ê¤Ã¤¿¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¥ã¡¼¥·¥ê¡¼¥º¡ÊCS¡Ë¤ÎÌÚ²¼¥°¥ë¡¼¥×ÇÕ¡Ê£¹·î£µ¡Á£·Æü¡Ë¤Ç¤Ï½÷²¦¡¦ºäËÜ²Ö¿¥¤òÆÍ¤Êü¤·¡¢Í¥¾¡¤ò²Ì¤¿¤·¤¿¡£ÆÀÅÀ¤Ï¼«¸Ê¥Ù¥¹¥È¤Î216.59ÅÀ¤Ç¡¢¥ß¥é¥Î¡¦¥³¥ë¥Æ¥£¥Ê¸ÞÎØ¤Ø¸þ¤±¤Æ²÷Ä´¤Ê¥¹¥¿¡¼¥È¤òÀÚ¤Ã¤¿¡£
¡¡ÀéÍÕ¤Î¿·¥·¥ç¡¼¥È¥×¥í¥°¥é¥à¡ÊSP¡Ë¤Ï¡Ø¤µ¤¯¤é¤µ¤¯¤é¡Ù¤Ç¡¢¥¢¥¤¥¹¥À¥ó¥¹Áª¼ê¤Ç¤â¤¢¤ë¥®¥è¡¼¥à¡¦¥·¥¼¥í¥ó¤¬¿¶¤êÉÕ¤±¤ò¤·¤¿Ä©ÀïÅª¤Ê¥×¥í¥°¥é¥à¤À¤Ã¤¿¡£¤À¤¬¡¢¥µ¥Þ¡¼¥«¥Ã¥×¤Ï£¶°ÌÈ¯¿Ê¤ÇSP¤¬Í¥¾¡¤òÆ¨¤¹Í×°ø¤È¤Ê¤Ã¤¿¤³¤È¤â¤¢¤ê¡¢¤³¤ÎCS¤ÎÁ°¤Ëºòµ¨»ÈÍÑ¤·¤¿¡Ø¥é¥¹¥È¥À¥ó¥¹¡Ù¤ËÌá¤¹¤³¤È¤ò·èÄê¡£»þ´Ö¤¬¤Ê¤«¤Ã¤¿¤¿¤á¡¢¥¨¥ì¥á¥ó¥Ä¤Î¹½À®¤Ï¿·SP¤ÈÆ±¤¸¤Ë¤·¤¿¤â¤Î¤Î¡¢³ê¤ê´·¤ì¤¿¶Ê¤Ç¤ÎÄ©Àï¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡ÀéÍÕ¤ÏËÜÈÖÁ°¤Ë¤Ï¡ÖÉÔ°Â¤Êµ¤»ý¤Á¤¬¤¢¤ê¡¢¥×¥ì¥Ã¥·¥ã¡¼¤â´¶¤¸¤Æ¤¤¤¿¡×¤È¸À¤¦¤¬¡¢±éµ»Á°È¾¤ÏÍî¤ÁÃå¤¤¤¿¿¤Ó¤Î¤¢¤ë³ê¤ê¤Ç¡¢£³²óÅ¾¥Õ¥ê¥Ã¥×¡Ü£³²óÅ¾¥È¡¼¥ë¡¼¥×¡¢¥À¥Ö¥ë¥¢¥¯¥»¥ë¤ÏÍ¾Íµ¤ò»ý¤Ã¤Æ·è¤á¤¿¡£
¡¡¤½¤·¤Æ¡¢¥Õ¥é¥¤¥ó¥°¥¥ã¥á¥ë¥¹¥Ô¥ó¤Î¤¢¤È¤Ë¶ÊÄ´¤¬ÀÚ¤êÂØ¤ï¤ë¤ÈÆ°¤¤Î¥Æ¥ó¥Ý¤â¥¹¥Ô¡¼¥É¥¢¥Ã¥×¤µ¤»¡¢£³²óÅ¾¥ë¥Ã¥Ä¤Ï£´Ê¬¤Î£±²óÅ¾ÉÔÂ¤ÎÈ½Äê¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤¬¡¢Î®¤ì¤òÅÓÀä¤¨¤µ¤»¤ë¤³¤È¤Ê¤¯¡¢¤Ï¤Ä¤é¤Ä¤ÈÍÙ¤ë¤è¤¦¤Ê¥¹¥Æ¥Ã¥×¤ò¸«¤»¡¢Ç¼ÆÀ¤Î±éµ»¤Ë¤·¤¿¡£
¡¡·ë²Ì¤Ï¡¢Áí¹ç£³°Ì¤À¤Ã¤¿ºòµ¨À¤³¦Áª¼ê¸¢¤Ç½Ð¤·¤¿¼«¸Ê¥Ù¥¹¥È¤Ë¶Ï¤«0.33ÅÀµÚ¤Ð¤Ê¤¤¤À¤±¤Î73.11ÅÀ¡£¼ó°ÌÈ¯¿Ê¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡Öµ×¤·¤Ö¤ê¤Î¡Ø¥é¥¹¥È¥À¥ó¥¹¡Ù¤Ç¡¢¤ªµÒ¤µ¤ó¤â³Ú¤·¤ß¤Ë¤·¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¤¤ë¤À¤í¤¦¤·¡¢¼«Ê¬¤â³Ú¤·¤ó¤Ç³ê¤ê¤¿¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£¥ì¥Ù¥ë¤Ï³Î¼Â¤Ë¼è¤ì¤Æ¤¤¤¿¤È¤·¤Æ¤â¡¢¤Þ¤À"¥Û¥ï¥¤¥È"¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¤Æ"¤Á¤ç¤Ã¤È¥°¥ì¡¼"¤ß¤¿¤¤¤Ê½ÐÍè¤À¤Ã¤¿¤·¡¢¥ë¥Ã¥Ä¤Î¥¨¥Ã¥¸¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â¤â¤Ã¤È¤Ï¤Ã¤¤ê¤µ¤»¤ÆÄ·¤ó¤Ç¤¤¤«¤Ê¤±¤ì¤Ð¤¤¤±¤Ê¤¤¤È»×¤¦¡£ÅÀ¿ô¤ÏÂç²ñ¤Ë¤è¤Ã¤Æ½ÐÊý¤¬°ã¤¦¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¤½¤Î¤Ê¤«¤Ç¤â¡¢¼«Ê¬¤¬¤É¤ì¤À¤±½Ð¤»¤ë¤È¤³¤í¤Þ¤Ç½Ð¤»¤ë¤«¡¢¤È¤¤¤¦°Õ¼±¤Ç´èÄ¥¤ê¤Þ¤¹¡×¡Ú¥¹¥±¡¼¥È¤ÎÂçÀÚ¤µ¤ò³ú¤ßÄù¤á¤Ê¤¬¤é¡Û
¡¡ÍâÆü¤Î¥Õ¥ê¡¼¤ÏºÇ½ª³êÁö¡£ºäËÜ¤¬¹ç·×¤ò203.64ÅÀ¤Ë¤·¤¿¤Ê¤«¤Ç¤Î±éµ»¤À¤Ã¤¿¡£¥Õ¥ê¡¼¤Ç130.54ÅÀ¤ò½Ð¤»¤ÐÆ¨¤²¤¤Ã¤ÆÍ¥¾¡¤Ç¤¤ë·×»»¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢ÀéÍÕ¤Ï¡Öºòµ¨¤ÎGP¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë¤¯¤é¤¤¶ÛÄ¥¤·¤¿¤·¡¢¥ê¥ó¥¯¤â¾¯¤·Îä¤¨¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¡Ø¼«Ê¬¤Ï¤Ç¤¤ë¤«¤Ê¡Ù¤ÈÉÔ°Â¤Ë¤Ê¤ë¤È¤³¤í¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÌÀ¤«¤¹¡£
¡¡¤½¤ì¤Ç¤â³ê¤ê½Ð¤·¤Ï¿¤Ó¤Î¤¢¤ë¥¹¥±¡¼¥Æ¥£¥ó¥°¤Ç¡¢¤¤¤Ä¤â¤É¤ª¤ê¤ÎÀéÍÕ¤é¤·¤¤³ê¤ê¤À¤Ã¤¿¡££³ËÜÌÜ¤Î£³²óÅ¾¥µ¥ë¥³¥¦¤Ï²óÅ¾ÉÔÂ¤Ç¥¹¥Æ¥Ã¥×¥¢¥¦¥È¤È¤Ê¤Ã¤¿¤¬¡¢¤½¤Î¤¢¤È¤ÏÃúÇ«¤ËÍ×ÁÇ¤ò¤³¤Ê¤¹¡£
¡¡ºÇ¸å¤Î£³²óÅ¾¥Õ¥ê¥Ã¥×¤â¡Ö£ñ¡×¡Ê£´Ê¬¤Î£±²óÅ¾ÉÔÂ¡ËÈ½Äê¤Ë¤Ï¤Ê¤Ã¤¿¤â¤Î¤Î¡¢½ªÈ×¤Î¥¹¥Æ¥Ã¥×¥·¡¼¥¯¥¨¥ó¥¹¤Ç¤ÏºÙ¤«¤Ê²»¤â¤·¤Ã¤«¤ê¤È½¦¤¤¤Ê¤¬¤éÂç¤¤Ê³ê¤ê¤ò¸«¤»¡¢ºÇ¸å¤Þ¤Ç¥¹¥Ô¡¼¥É¤òÍî¤È¤µ¤º¥ì¥Ù¥ë£´¤Ë¤·¤¿¥ì¥¤¥Ð¥Ã¥¯¥¹¥Ô¥ó¤ÇÄù¤á¤¿¡£½ª¤ï¤Ã¤¿½Ö´Ö¤ËÍ¥¾¡¤¬·è¤Þ¤Ã¤¿¤È»×¤¨¤ë½ÐÍè¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡ÀéÍÕ¤Ï¥µ¥ë¥³¥¦¤Î¥ß¥¹¤ò²ù¤·¤¬¤ê¤Ê¤¬¤é¤â¡¢¡Ö¹ñºÝÂç²ñ½éÀï¤ò½ª¤¨¤Æ¡¢¤È¤ê¤¢¤¨¤º¥Û¥Ã¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¤È°ÂÅÈ¤ÎÉ½¾ð¤ò¸«¤»¤¿¡£
¡ÖÅÀ¿ô¤ÏËþÂ¤¤¤¯·ë²Ì¤Ç½ª¤ï¤ì¤¿¤Î¤Ï¤è¤«¤Ã¤¿¤±¤É¡¢È¿¾ÊÅÀ¤Ï¤¿¤¯¤µ¤ó¸«¤Ä¤«¤Ã¤¿¡£¤Þ¤º¤Ï¶ÛÄ¥¤·¤¿¤Ê¤«¤Ç¤É¤ì¤À¤±¼ÂÎÏ¤ò½Ð¤»¤ë¤«¤È¤¤¤¦¤È¤³¤í¤Ë¥Õ¥©¡¼¥«¥¹¤òÅö¤Æ¤Æ¡¢¼ÂÀï¤Ë¸þ¤±¤Æ¤Þ¤¿½àÈ÷¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤Ç¤¹¡×
¡¡¤½¤·¤ÆÀéÍÕ¤Ï¤³¤¦Â³¤±¤¿¡£
¡Ö¥µ¥Þ¡¼¥«¥Ã¥×¤¬½ª¤ï¤Ã¤Æ¤«¤é¤Ï¤¹¤´¤¯¥®¥¢¤òÆþ¤ì¤ÆÎý½¬¤·¤Æ¤¤Æ¡¢¤½¤ì¤¬À®²Ì¤È¤·¤Æ½Ð¤¿»î¹ç¤À¤Ã¤¿¤Î¤«¤Ê¤È´¶¤¸¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤â¤Á¤í¤ó»î¹ç¤Ç¾¡¤Ä¤Î¤â¤¦¤ì¤·¤¤¤³¤È¤Ç¤Ï¤¢¤ë¤±¤É¡¢¤Þ¤º¤Ï¼«Ê¬¤Î¤Ê¤«¤Ç¥¹¥±¡¼¥È¤¬¤É¤ì¤Û¤ÉÂçÀÚ¤Ê¤â¤Î¤Ê¤Î¤«¤È¤¤¤¦¤³¤È¤ò¤¤Á¤ó¤È³ú¤ßÄù¤á¤Ê¤¬¤é¡¢¼«Ê¬¤ò°é¤Æ¾å¤²¤Æ¤¤¤¯´¶³Ð¤Çº£¥·¡¼¥º¥ó¤Ï»Å¾å¤²¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡£¤³¤ì¤«¤é¤É¤ó¤É¤ó¥·¥ç¡¼¥È¤â¥Õ¥ê¡¼¤â¡¢¤¤¤¤¥×¥í¥°¥é¥à¤ËËá¤¤¤Æ¤¤¤±¤ë¤È¿®¤¸¤Æ¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤Ç¤¹¡×¡Ú¤¦¤ì¤·¤µ¤È¤È¤â¤Ë¡¢¤Þ¤À¤Þ¤À¤À¤Ê¡Û
¡¡SP¤È¥Õ¥ê¡¼¤Ï¤È¤â¤Ë¼«¸Ê¥Ù¥¹¥È¤Ë¶Ïº¹¤Þ¤ÇÇ÷¤ë¥»¥«¥ó¥É¥Ù¥¹¥È¤ÎÆÀÅÀ¤Ç¡¢¹ç·×¤Ï¼«¸Ê¥Ù¥¹¥È¤ò¥Þ¡¼¥¯¡£¤½¤Î·ë²Ì¤Ë¡Ö¤¦¤ì¤·¤¤¤È¤¤¤¦´¶¾ð¤â¤¢¤ë¤±¤É¡¢¤Þ¤À¤Þ¤À¤À¤Ê¤È¤¤¤¦¤È¤³¤í¤â¤¢¤ë¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤ëÀéÍÕ¡£
¡Ö¶ÛÄ¥¤·¤¿¤Ê¤«¤Ç¤âÎÏ¤ò½Ð¤·¤¤ì¤¿¤Û¤¦¤À¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¡Ê¥¸¥ã¥Ã¥¸¤Ë¡ËÅÀ¿ô¤ò½Ð¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤¿¤Î¤Ï¤¦¤ì¤·¤¤¤±¤É¡¢¼«Ê¬¤Î¤Ê¤«¤Ç¤ÏÅÀ¿ô¤è¤ê¡¢¤·¤Ã¤«¤ê±éµ»ÆâÍÆ¤ò......¡£¡Ø¤³¤³¤¬¤è¤«¤Ã¤¿¡¢¤³¤³¤¬°¤«¤Ã¤¿¡Ù¤È¤¤¤¦¤È¤³¤í¤Ë¥Õ¥©¡¼¥«¥¹¤·¤Æ¤Þ¤¿Îý½¬¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤Ç¤¹¡×
¡¡º£Âç²ñ¤Î·ë²Ì¤Ç¸ÞÎØ¤òÁÀ¤¦º£µ¨¤Î¥×¥í¥°¥é¥à¤Ø¤ÎÌÂ¤¤¤Ï¤Ê¤¯¤Ê¤ê¡¢¼«¿®¤ò»ý¤Æ¤¿¤Î¤Ï³Î¤«¤À¤í¤¦¡£GP¥·¥ê¡¼¥º¤ÏÂè£³Àï¥¹¥±¡¼¥È¥«¥Ê¥À¤È¡¢Âè6Àï¥Õ¥£¥ó¥é¥ó¥ÉÇÕ¤Ë½Ð¾ìÍ½Äê¤ÎÀéÍÕ¤Ï¡¢¤³¤Î¤¢¤È£¹·î24Æü¤«¤é»Ï¤Þ¤ëCS¥Í¡¼¥Ù¥ë¥Û¥ë¥óÇÕ¤Ë½Ð¾ì¤·¡¢¥¢¥á¥ê¥«¤Î¥¢¥ó¥Ð¡¼¡¦¥°¥ì¥ó¤ä¥¤¥¶¥Ü¡¼¡¦¥ì¥ô¥£¥È¤ÈÂÐÀï¤¹¤ëÍ½Äê¤À¡£
¡¡À¤³¦¤ÇÀï¤¦ÀÑ¤ß½Å¤Í¤Î¤Ê¤«¤Ç¡¢¹ñºÝ¥¸¥ã¥Ã¥¸¤ÎÉ¾²Á¤ò¼«¸ÊÊ¬ÀÏ¤·¤Ê¤¬¤é¥×¥í¥°¥é¥à¤ò¤µ¤é¤ËËá¤¾å¤²¤Æ¤¤¤¯½àÈ÷¤Ï¡¢º£Âç²ñ¤ÎÍ¥¾¡¤Ç½½Ê¬¤Ë¤Ç¤¤¿¤È¸À¤¨¤ë¡£
