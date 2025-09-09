この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

動画「🥁🥁権利落ち回避せよｫｫｫ 急げdポイント投資 山分けキャンペーンまとめ」で、ポイ活YouTuberのネコ山さんがDポイント投資の“権利落ち回避術”や、各種山分けキャンペーンの攻略法について語った。



動画冒頭、ネコ山さんは「この時期になるとリクエストもらうんですけど Dポイント投資の権利落ち対比っすよ」と視聴者の質問に応え、Dポイント投資における『分配金の権利落ち日』について詳細に解説。「ポイント投資は分配金がもらえないのに株価は下がるんすよ」「これ損じゃないっすか」と鋭い指摘を繰り出し、「だから分配金が出る前に全部引き出しちゃうんすよ」と、ポイント投資利用者独特の戦略を明かした。



加えて、リソナデビットカードやVポイントの山分けキャンペーンについてもテンポ良く紹介。「500万山分けなんすよ。いくらもらえるんすかね」「山分けって大抵山低くないっすか」と、ポイ活ユーザーならではの実感を交え、「エントリーの手間があるんで参加人数少なめだと思いますよ」「僕は前回エントリー忘れました」と、自身の経験から“絶対にエントリーを忘れない”よう訴えた。



また、動画中盤では「IVVの権利落ち日は2020年9月16日。今回は11日の夜に売却してください」と丁寧に手順を説明。「めんどくさい人はやんなくてもいいっすよ、でもやらないよりはやったほうがいいですよね」と現実的なアドバイスと励ましの言葉を送った。



終盤では、「今日はDポイントの兼領地買い あとね山分け 山が低いっすね 山分けって大抵山低くないっすか 今回上限いっぱいまでもらえるといいんすけどね」と締めつつ、自身の取り組みや資料、紹介コード一覧も動画概要欄で案内。最後に「このチャンネルはお金を貯めることについて発信してます 将来向けで一緒にポイカツ頑張りましょう」と呼びかけ、「チャンネル登録高評価ボタンもよろしくお願いします」と締めくくった。