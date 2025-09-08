「ガルアワ」宮世琉弥・DXTEEN・=LOVEメンバーら追加出演者解禁【GirlsAward 2025AW】
【モデルプレス＝2025/09/08】10⽉18⽇に幕張メッセ9-11ホールにて開催される『Rakuten GirlsAward 2025 AUTUMN／WINTER』より、追加出演者が解禁された。
アーティストには、1年ぶりのGirlsAwardでのパフォーマンス披露となる宮世琉弥の出演が決定。3月に映画『顔だけじゃ好きになりません』で映画単独初主演を務めるなどイケメン俳優として数々の話題作に出演する中、2024年にアルバム『PLAYLIST』でメジャーデビュー。2025年1月には初の代々木競技場第一体育館ワンマン公演を成功させるなど、アーティストとしても飛躍を続ける宮世が観客を魅了する。
さらに、大久保波留、田中笑太郎、谷口太一、寺尾香信、平本健、福田歩汰の6人で結成されたグローバルボーイズグループDXTEENが登場。2025年5月に発売した5TH SINGLE『Tick-Tack』ではCD出荷がグループ史上過去最高の9万枚を突破、韓国の歌番組でも反響を得て話題に。10月からは地上波初冠番組『DXTEENの限界突破TV』が放送開始する他、2026年1月には初の単独アリーナ公演を開催するなど、勢いに乗るDXTEENのパフォーマンスも見どころだ。
また、モデル・ゲストとして『とくべチュ、して』がSNSで話題の人気アイドルグループ=LOVEから大谷映美里、音嶋莉沙、齋藤樹愛羅、2024年MBS／TBSドラマ『その着せ替え人形は恋をする』で初の地上波連続ドラマ主演を飾るなど今注目の若手女優である永瀬莉子、本田真凜、望結を姉にもつ本田姉妹の末っ子で、4月に雑誌『Ray』の専属モデルに就任したことでも話題となった本田紗来、日本最大級のオーディション番組『PRODUCE 101 JAPAN』に出演した元練習生4人により結成されたボーイズグループOWVの浦野秀太、中川勝就らがランウェイに登場し、会場を盛り上げる。（modelpress編集部）
⽇時：2025年10⽉18⽇（⼟）開場13：00／開演14：30（予定）
会場：幕張メッセ9〜11ホール（住所：千葉市美浜区中瀬2-1）
テーマ：Dress Up My Style -Play the game of You-
＜MODEL＞※五十音順
愛来（AMEFURASSHI）／アリアナさくら／井桁弘恵／池田穂乃花／板倉可奈（CUTIE STREET）／板野友美／今森茉耶／王林／大谷映美里（=LOVE）／大友花恋／大峰ユリホ／小川桜花（Girls2※「2」は正しくは2乗表記）／音嶋莉沙（=LOVE）／梶原叶渚／加藤栞／加藤史帆／香音／川口ゆりな／玖瑠実／黒瀬ひな／幸澤沙良／小寺結花／小宮山莉渚／小室安未／紺野彩夏／雑賀サクラ／齋藤樹愛羅（=LOVE）／佐々木久美／佐藤和奏／しゅう／鈴木ゆうか／Taki／滝澤エリカ／武田玲奈／谷田ラナ／月丘音彩／鶴嶋乃愛／鶴屋美咲（Girls2※「2」は正しくは2乗表記）／天翔愛／天翔天音／トラウデン直美／なえなの／永瀬莉子／長浜広奈／なごみ／那須ほほみ／土方エミリ／廣川茉音／福山絢水／藤井サチ／星乃夢奈／堀越麗禾／本田紗来／マーシュ彩／真鍋凪咲（CUTIE STREET）／丸山礼／ミチ／水瀬さらら（Jams Collection）／みりちゃむ／向井怜衣／村上愛花／山口綺羅（Girls²）／山口もあ／山本さい／ゆうちゃみ／莉子 他
＜MEN’S NON-NO MODEL＞
守屋光治／中田圭祐／中川大輔／鈴木仁／豊田裕大／水沢林太郎／樋之津琳太郎／稲井孝太朗／高橋璃央／小方蒼介／栄莉弥／鈴々木響／高橋大翔／野村康太／四坂亮翔／松井大奈／海谷遠音／石川愛大／嵐翔真 他
＜Seventeen MODEL＞
藤村木音／上坂樹里／瀬戸琴楓／入江美沙希／関谷瑠紀／相羽星良／高比良由菜／中島瑠菜／森崎美月／葛西杏也菜／佐藤不二子／石川花／小國舞羽／高橋快空／松本麗世／月島琉衣／宮迫翠月／稲光亜依／竹下優名／希咲うみ 他
＜GUEST＞※五十音順
安達祐人／浦野秀太（OWV）／大倉空人（原因は自分にある。）／小川史記（BUDDiiS）／こーくん／とうあ／中川勝就（OWV）／夏生大湖／ふかわ。／藤岡真威人／もーりーしゅーと／杢代和人（原因は自分にある。）／よしあき／吉澤要人（原因は自分にある。） 他
＜ARTIST＞※五十音順
aoen／CUTIE STREET／原因は自分にある。／DXTEEN／MyM／ME:I／宮世琉弥 他
＜MC＞
山里亮太（南海キャンディーズ）／森香澄 他
＜SPECIAL STAGE＞※ABC順
ANNA SUI NYC／EMODA／MAX&Co.／MEN‘S NON-NO／Seventeen
＜BRAND＞※ABC順
An MILLE／evelyn／GRAPEFRUIT MOON／rienda／ROYAL PARTY／SLY／SPINNS／Top of the Hill／WEGO 他
