北日本広告社は、2025年10月2日(木)〜10月5日(日)の4日間、代々木公園で「第35回 北海道フェアin代々木」を開催します。

第35回 北海道フェアin代々木

開催日時 ： 2025年10月2日(木)〜10月5日(日) 4日間

10:00〜19:00(雨天決行／荒天中止)

※北海道ふるさと会ゾーンは18:00まで ※最終日は18:00まで

会場 ： 代々木公園野外ステージ前広場(NHK放送センター横)

JR山手線「原宿駅」から徒歩7分

東京メトロ「明治神宮前駅」から徒歩7分

出展ブース数： 約80ブースを予定 ※2025年8月31日時点

入場料 ： 無料

ホームページ： 「北海道 代々木」で検索

主催 ： 北海道フェアin代々木〜ザ・北海食道〜実行委員会

後援 ： 北海道／北海道観光機構／北海道新聞社／渋谷区観光協会

運営・管理 ： ザ・北海食道運営事務局(株式会社北日本広告社内)

特別協力 ： サッポロビール

北日本広告社は、2025年10月2日(木)〜10月5日(日)の4日間、代々木公園で「第35回 北海道フェアin代々木」を開催。

例年20万人以上の方が来場する、北海道の味覚『秋の風物詩』として親しまれているイベントが、2025年はさらにパワーアップして開催されます。

2025年はサッポロ生ビール黒ラベル購入の方を対象に、値引券が当たるガチャを各日先着100名様限定で実施します。

楽しみながら北海道を満喫できます。

Copyright © 2025 Dtimes All Rights Reserved.

The post 代々木公園に北海道の食が集結！第35回 北海道フェアin代々木 appeared first on Dtimes.