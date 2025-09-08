この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

YouTubeチャンネル「懲役太郎サブチャン」で活動する懲役太郎氏が、動画「病気で死のうが、ケガで死んでも、葬式にも出られない」を公開。元暴力団員の知人の死をきっかけに、一度過ちを犯した者が社会復帰する際に直面する過酷な現実と、現代社会にはびこる“見えない差別”について持論を展開した。



動画の冒頭、懲役太郎氏は暴力団を辞めて5年になる知人が亡くなったことを明かし、その葬儀への参列をためらった自身の経験を告白。「行ったらまずいよな」「情けない」と当時の葛藤を吐露し、元関係者というだけで警察の監視対象となり、社会的な立場が危うくなるリスクを語った。



太郎氏は、現在の日本社会が元暴力団員や前科者に対して極めて厳しい姿勢を取っていると指摘。「暴力団の人がいなくなって、捕まえられないから元の（やめた）人たちも認定して（暴力団だと）いう動きがあったり、カードやクレジットや融資が止まったりすることがすごい頻繁に多い」と明かし、一度レッテルを貼られると社会生活が著しく困難になる実態を訴えた。



さらに、この状況をかつての「村八分」になぞらえ、より深刻な問題を提起した。昔の村八分でさえ「火事と葬儀以外」は交流を断つというルールがあったのに対し、現代では「葬儀もダメっていうことが元暴力団員っていうだけで（起こる）」と説明。これを「村九分」と表現し、死者をとむらう最後の機会さえ奪われる非情さを批判した。



最後に太郎氏は、「更生なんてないんですよ」「捕まったら終わりなの、本当に」と厳しい言葉で社会の現実を指摘。一度過ちを犯した者に対して、やり直しの機会を事実上閉ざしてしまっている現代社会のあり方そのものに、強い懸念を示した。