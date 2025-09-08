今週の12星座占い「射手座（いて座）」全体運・開運アドバイス【2025年9月8日（月）〜9月14日（日）今週の運勢】
ラジオ発のエンタメニュース＆コラム「TOKYO FM＋」がお届けする12星座週間占い「今週の運勢」。2025年9月8日（月）〜9月14日（日）「射手座（いて座）」のあなたの運勢を東京・池袋占い館セレーネ所属・占い師の夏目みやび（なつめ・みやび）さんが占います。開運アドバイスも！
【射手座（いて座）】
今週は、自分の理想を具体的な形にしたい気持ちが強くなりそうです。ただし、主張しすぎると周囲と衝突してしまう場合もあるので気をつけましょう。明るく丁寧に接するようにすると良いでしょう。恋愛は、共通の趣味や話題で盛り上がれそう。それをきっかけにデートの約束ができるなど、楽しみが増えるようです。
★ワンポイントアドバイス★
過去にこだわらず、家族や親友など今あなたの周りにいる人を大切にしましょう。話し合ってバランスを取っていくと◎
■監修者プロフィール：夏目みやび（なつめ・みやび）
東京・池袋占い館セレーネ所属。メッセージ性の高い鑑定はリピーターも多く、心の琴線に触れると話題に。占いや開運で個性が輝けるような占いを発信中。Yahoo!占い「マザー占術」など数多くのコンテンツもリリース。
Webサイト：https://selene-uranai.com/ https://selene-uranai.com/
オンライン占いセレーネ：https://online-uranai.jp/ https://online-uranai.jp/
オンライン占いセレーネ：https://online-uranai.jp/ https://online-uranai.jp/