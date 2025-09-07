「ごめんね」の魔法！怒りすぎた後の3歳娘への「ある行動」で関係改善｜二人育児のキロク#39【ママリ】

子どもにきつく当たってしまう日々を変えるため、自分のメンタル管理をし始めた、マキノさん。すぐに日常が改善されるわけではありませんが、くうちゃんを怒ってしまった後のケアを大切にするようにします。

しかり過ぎていたことを反省し、メンタルの改善に向けて動き出したマキノさん。自分に合った方法が見つかるといいですね。

生活を大きく変えることは難しいですよね。そんな中、マキノさんはできることから変えていこうと心がけます。

怒っているときは、なかなか冷静になれないものです。だからこそ、時間と距離をおくことが大切ですね。

感情的に怒ってしまった後…マキノさんは改めて、くうちゃんに向き合う時間を作りました。

状況を変えていくのは簡単なことではありません…。しっかりわが子と向き合い、怒った理由や「大好き」の気持ちを伝えるマキノさんの努力が本当にステキです。



そして、そんなママの気持ちを受け止め、「だいすき」と返してくれるくうちゃんの愛に、思わず涙があふれてしまいますね。

自分を大切に扱うことが、わが子の笑顔につながる

第二子・へうくんの出産から、1か月ほどでワンオペ育児が始まります。「上の子優先」を心がけたこともあってか、張り切って弟のお世話をする、長女・くうちゃん。時には、孤独を感じるマキノさんの気持ちを癒やしてくれることも…。



しかし、休みなく繰り返すワンオペ育児の日々は、マキノさんの睡眠不足と心身の疲労を深刻化させ、徐々に心の余裕をうばっていきます。



育児疲れがピークに達した、マキノさん。感情的に怒ることが増えると、そのイライラはくうちゃんにも伝染します。毎日のように、怒って泣いて、感情をぶつけ合う悪循環に…。そんなある日、くうちゃんの小ささにふと気づいた、マキノさん。激しい後悔を抱きます。状況を改善するため、なるべく無理をしないことや、周囲の手を借りることを意識した結果、少しずつ状況が落ち着き始めたといいます。



新しい家族の誕生は、親にとっても、子どもにとっても初めてづくし。「ちゃんとしなきゃ」という責任感や焦りから、知らぬ間に自分を追い詰めてしまうこともあるでしょう。しかし、親子それぞれが笑顔で過ごせるよう、完璧を求めず、育児を一人で抱え込まないことの大切さに気付かせてくれる作品です。

記事作成: NAKAMA

（配信元: ママリ）