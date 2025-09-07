FANTASTICS、テレ朝初冠番組『ファンタスティックPARK』放送決定！「とにかく沢山笑ってください！」（佐藤大樹）

FANTASTICSのテレ朝初の冠番組『ファンタスティックPARK』が9月30日からで放送される。

■NGなしで様々な企画に挑戦

この番組では“ファンタスティック”＝“素晴らしい瞬間”を見せるべく、NGなしで様々な企画に挑戦。

本気のダンスパフォーマンスでの“ガチ対決”から、今まで見せてこなかった体を張った過酷ロケ、長期にわたる大型チャレンジまでバラエティに富んだ企画に挑む。

さらには、2026年春に東京・有明に開業予定の複合型エンタテインメント施設「東京ドリームパーク」で、FANTASTICSが番組内で挑戦した企画を視聴者も体験できるという連動企画も実施予定。

FANTASTICSの知られざる一面が『ファンタスティックPARK』で明らかになる。

■番組情報

テレビ朝日『ファンタスティックPARK』

9月30日スタート 毎週火曜 25:02～25:20

出演：FANTASTICS、宮本夢羅 （テレビ朝日アナウンサー）

■関連リンク

FANTASTICS OFFICIAL SITE

https://m.tribe-m.jp/artist/index/168