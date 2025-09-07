スターバックス×ビームス新プロジェクト♡全16型のCOREコレクションが登場

日常に寄り添うコーヒーと、ファッションで彩るライフスタイルを融合させた夢のプロジェクト〈STARBUCKS STAND by BEAMS〉が始動します。第一弾となる『CORE Collection』は、シンプルで洗練された全16型・31アイテムをラインナップ。カジュアルながらも上質な質感を備えたウェアや小物は、性別を問わず楽しめるユニセックス仕様です。心地よい時間をさらに豊かにしてくれる、新しい出会いを楽しんでみませんか？

定番ウェアで楽しむ大人カジュアル

〈STARBUCKS STAND by BEAMS〉のウェアラインは、日常に取り入れやすいシンプルなデザインが魅力。

〈STARBUCKS STAND by BEAMS〉LOGO Tシャツ

〈STARBUCKS STAND by BEAMS〉LOGO クルースウェット

〈STARBUCKS STAND by BEAMS〉ブラックデニムカバーオール

〈STARBUCKS STAND by BEAMS〉ブラックデニムパンツ

ロゴTシャツ（\8,800／ホワイト・グリーン・ブラウン／XS～XL）、クルーネックスウェット（\17,600／オートミール・グリーン・ブラウン／XS～XL）、デニムカバーオール（\44,000／ブラック／XS～XL）、デニムパンツ（\38,500／ブラック／XS～XL）は、ヴィンテージライクな仕立てと現代的シルエットが融合。

どれもユニセックスで、毎日に上質なカジュアルをプラスします。

小物で叶える遊び心あるライフスタイル

〈STARBUCKS STAND by BEAMS〉ステンレスTOGOボトル

〈STARBUCKS STAND by BEAMS〉6P LOGO キャップ

〈STARBUCKS STAND by BEAMS〉キャンバス LOGO トート

〈STARBUCKS STAND by BEAMS〉LOGO ユーティリティ エプロン

〈STARBUCKS STAND by BEAMS〉LOGO ハンドタオル

ファッションに加え、ライフスタイルを彩る小物も豊富。

ステンレスTOGOボトル（\5,800／473ml／オレンジ・グリーン・ブラウン・シルバー）、ロゴキャップ（\6,600／グリーン・ブラウン）、キャンバストート（\7,700／オフホワイト・ブラウン）、ユーティリティエプロン（\6,600／オフホワイト・ブラウン）、ハンドタオル（\2,420／グリーン・ブラウン・オレンジ）など、日常で大活躍間違いなし♪

どのシーンにもフィットする汎用性がポイントです。

こだわりのアクセサリー＆ホームアイテム

〈STARBUCKS STAND by BEAMS〉バンダナ

〈STARBUCKS STAND by BEAMS〉DRINK-ID ソックス

〈STARBUCKS STAND by BEAMS〉2Set ポーチ

〈STARBUCKS STAND by BEAMS〉2Way ナップサック



〈STARBUCKS STAND by BEAMS〉ジャカードスローケット

〈STARBUCKS STAND by BEAMS〉LOGO PVC ショッパートート

〈STARBUCKS STAND by BEAMS〉ケース付きスターバックス カード（入金済み）

さらに心と暮らしを彩るアイテムも登場。

バンダナ（\2,970／ホワイト×グリーン）、DRINK-IDソックス（\3,300／ホワイト／23～25cm・25～27cm）、2Setポーチ（\2,970／グリーン×オレンジ・ブラウン×グリーン）、2Wayナップサック（\5,500／グリーン・ブラウン）、ジャカードスローケット（\17,600／グリーン・ブラウン）、PVCショッパートート（\11,000／ナチュラル）、ケース付きスターバックスカード（\3,800／ブラウン・2000円入金済）など全31アイテムが揃います。

毎日を特別に♡スタバ×ビームスの提案

コーヒーとファッションが響き合う〈STARBUCKS STAND by BEAMS〉の『CORE Collection』は、日常のワードローブやライフスタイルに新鮮なエッセンスを加えてくれます。

ロゴや遊び心あふれるデザインは、いつもの時間を特別にしてくれるはず。

発売は2025年9月12日（金）より、ビームス ライフ 横浜とスターバックス公式オンラインストアにて。お気に入りの一品を見つけて、あなたらしいライフスタイルを楽しんでください♡