紗栄子「全然違うの」仕上がりに感心！人気のメタルコームマスカラを紹介

紗栄子さんが自身のYouTubeチャンネルに『【Qoo10メガ割】ブランドの中の人におすすめ聞いてみた！【6選】』の動画を投稿。スキンケアについて話してくれました！ブランドの提供動画ではあるものの、紗栄子さんなりの使用感なども紹介してくれました！

■マスカラ

動画内に登場したのはこちら！

NEOGEN/エクストラスリムメタルマスカラ 3,500円（編集部調べ）

コーム部分がメタル素材でできているマスカラ！

紗栄子さんは、こちらについて「私もちょっとつけてるんだけど」と動画内でも使用していると紹介。

また、使用したスタッフの仕上がりについても「全然違うの」「サイドから見ても全然違う」と印象の変化を熱弁。

その塗り心地についても「すごい根元からキャッチできて、しっかり先端まで包み込んでくれる感じ」とまつ毛全体に塗れていると語っていました！

■動画もチェック

動画内では、その他のおすすめアイテムも紹介！ぜひチェックしてみてくださいね。