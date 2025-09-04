露朝首脳会談後に北朝鮮「随行員」が“謎の行動”　金総書記の椅子を拭き取りコップも回収　生体情報の流出を防ぐ狙いか

中国外務省が4日午後、中朝首脳会議が行われると明らかにしました。

そんな中、北朝鮮側がとったある行動に注目が集まっています。

中国・北京でカメラが捉えていた“謎の行動”。

何者かが布のようなもので椅子を拭いています。

この椅子は直前まで金正恩（キム・ジョンウン）総書記が座っていました。

なぜ拭いているのでしょうか。

3日、北京で行われた“抗日戦争勝利80周年式典”に出席した金総書記。

北朝鮮の労働新聞は4日、“金氏流外交”の様子を6ページの紙面中3ページ、写真37枚を使って大々的に報道。

記事に使われた写真の中では、20カ国以上の首脳らが連れ立って歩く中、その中心に位置する金総書記の様子を紹介。

まるで世界のリーダーであるかのようにアピールしたり、同じ日に行われたロシア・プーチン大統領との首脳会談では、車の中で2人が談笑する様子を紹介し蜜月ぶりをアピールしていました。

ところが、そんなプーチン大統領との首脳会談をめぐり、北朝鮮側がとったある行動が思わぬ注目を集め、世界に報じられる事態になっています。

ロシア側のメディアが撮影した映像では、会談終了後に何者かが椅子のひじ掛け部分を念入りに拭いている様子が確認できます。

このひじ掛けを使っていたのは金総書記。

この部分に汚れがつくようなことでもあったのでしょうか。

するとこの人物は、ひじ掛けだけでなく、背もたれなど金総書記の体が触れていたほとんどの部分を拭いています。

さらにサイドテーブルまで拭き始めたこの人物。

その胸には、金総書記の祖父や父の肖像画が描かれたとみられるバッジが。

北朝鮮の随行員のようです。

また、金総書記とプーチン大統領が口をつけたとみられるコップを回収した人物も、同様のバッジを着けた北朝鮮の随行員。

なぜ徹底的に拭きとっているのか、FNNソウル支局の柳谷圭亮記者は「金総書記の『生体情報』の流出を防ぐためのものとみられる。例えば『指紋』は機密文書のアクセスに使われたり、『体液』はDNAや健康状態の分析に使われたりする可能性もあるわけです。万が一『重病説』でも出回れば、体制にも大きな影響を与えるため、随行員たちは神経質なまでに金総書記の情報につながるものを全て消そうとしていたのだと思われます」と話しました。