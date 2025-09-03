「オリジナル・グレーズド」が半額以下の99円に！クリスピー・クリーム・ドーナツの超お得な「KRISPY KREME WEEK」を見逃したら損するかも...。

クリスピー・クリーム・ドーナツは、2025年9月9日の「クリスピー・クリームの日」限定で『オリジナル・グレーズド』を99円で販売します（イベント・催事店舗を除く）。

「できたてオリグレ」がもらえるお得企画も

9月9日の「クリスピー・クリームの日」限定で、『オリジナル・グレーズド』をお得に購入できます。

通常価格216円（イートイン220円）が、なんと半額以下の特別価格99円（イートイン101円）に。1日限り、全店合計9900個の数量限定企画です。

その他にも、9月3日から9日までの「KRISPY KREME WEEK」ではお得な企画が実施されます。

9月3日から8日までは、公式アプリ限定で『オリジナル・グレーズド ダズン ハーフ（6個入り）』を特別価格で購入できるクーポンを配布。

通常価格1188円（イートイン1210円）がクーポン適用で990円（イートイン1008円）で購入できます。

さらに9月5日の13時から15時までは、商品を1点以上購入した人に『できたてオリグレ』をひとつプレゼント。

ドーナツシアター店舗（東京国際フォーラム店・渋谷シネタワー店・船橋ららぽーと TOKYO-BAY店）限定です。

※価格はすべて税込です。

東京バーゲンマニア編集部