三笘薫がマンC戦でアシスト

イングランド・プレミアリーグ第3節が現地時間8月31日に行われ、ブライトンがホームでマンチェスター・シティと対戦。

日本代表MF三笘薫はフル出場を果たして、逆転ゴールをアシストする活躍を見せた。地元メディア「Sussex Express」は三笘に「7」の高評価をつけている。

プレミアリーグ開幕から3試合連続のスタメン出場を果たした三笘は、定位置の左サイドからマンCゴールに迫った。開幕から未勝利の続くブライトンは、この日も前半34分にFWアーリング・ブラウト・ハーランドに先制点を許す苦しい立ち上がりとなる。それでも後半19分に途中出場のMFジェームズ・ミルナーがPKをきっちりと決めて同点に追いつく。さらに後半44分には、ブライトンがカウンターでマンCゴールに迫るなか、三笘がMFブラヤン・グルダにラストパス。ボールを受けたグルダは冷静に相手DFとGKをかわし、逆転ゴールをゲット。試合終盤でブライトンが逆転に成功して勝利を挙げた。

勝利に貢献した三笘は「Sussex World」から「7」の採点を受け、寸評では「前半、素早いカウンターを仕掛けたが、トラフォードに好セーブを強いられた。やや不安定なプレーとなった三笘は、随所で質の高いプレーを見せたが、今のところ決定力に欠けている」と、及第点を与えながらもフィニッシュの精度向上への期待を綴っている。

チームが4人同時の選手交代を行い、試合の流れを変えたなかでピッチに残り続けたことからも、監督からの信頼の高さはうかがえたが、昨季日本人初のプレミア2桁得点を実現しているだけに、ゴールがこれまで以上に求められているのかもしれない。（FOOTBALL ZONE編集部）