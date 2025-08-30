首位水戸がホームで19位山口とドロー…最終盤に痛恨の同点ゴールを献上
[8.30 J2第28節 水戸 2-2 山口 Ksスタ]
J2第28節が30日に行われ、首位水戸ホーリーホックはホームで19位レノファ山口FCと2-2で引き分けた。2試合連続ドローで3戦勝ちなし(2分1敗)。山口は12試合未勝利(8分4敗)となった。
序盤からミドルシュートなどで相手ゴールを襲った水戸は前半30分に先制。DF大森渚生が右サイド後方から左足でボックス内に送ると、飛び込んだMF山本隼大は合わせられないが、ボールはそのまま左ポストに当たってゴールラインを割った。
対する山口は後半7分に追い付く。左サイドのMF岡庭愁人が右足でクロスを入れ、FW有田稜がヘディングで叩き込んだ。
その直後の後半9分、水戸GK松原修平のロングフィードからMF加藤千尋がセカンドボールを回収。相手の厳しい守備を受けながらペナルティエリア右につなぎ、受けたFW渡邉新太が右足でゴール左隅に決めた。
渡邉は得点ランキング2位の今季13ゴール目を記録。しかし、残留を目指す山口も譲らない。
後半45分、前線へのロングボールをFW古川大悟が頭で落とし、ペナルティエリア内の有田が反転から右足でシュート。豪快にネットを揺らし、この日2点目を奪った。
その後はスコアが動かず、2-2でタイムアップ。両チームとも欲しかった勝ち点3を得ることはできなかった。
