¡ÖÂçÃ«æÆÊ¿¤ÏÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡×¿å¸¶°ìÊ¿»ö·ï¤ÎÆ¹¸µ¤¬·ãÇò ¡ÖÈà¤ÏÅÒ¤±»ö¤Ï°ìÀÚ¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡×¤È¤â
¡¡¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¡¦ÂçÃ«æÆÊ¿Åê¼ê¡Ê£³£±¡Ë¤Î¸µÄÌÌõ¡¦¿å¸¶°ìÊ¿¼õ·º¼Ô¡Ê£´£°¡Ë¤¬°ú¤µ¯¤³¤·¤¿°ãË¡ÅÒÇî»ö·ï¤ÎÆ¹¸µ¤È¤·¤ÆÅ¦È¯¤µ¤ì¤¿¥Þ¥·¥å¡¼¡¦¥Ü¥¦¥ä¡½Èï¹ð¤Ï£²£¹Æü¡ÊÆüËÜ»þ´Ö£³£°Æü¡Ë¡¢¥«¥ê¥Õ¥©¥ë¥Ë¥¢½£¥µ¥ó¥¿¥¢¥Ê¤ÎÏ¢Ë®ÃÏºÛ¤Ç¶Øîþ£±Ç¯£±Æü¤ÎÈ½·è¤ò¼õ¤±¤¿¡£
¡¡¥Ü¥¦¥ä¡¼Èï¹ð¤Ï£±Ç¯Á°¤Ë°ãË¡¥®¥ã¥ó¥Ö¥ë»ö¶È¤Î·Ð±Ä¡¢¥Þ¥Í¡¼¥í¥ó¥À¥ê¥ó¥°¡¢µõµ¶¤ÎÇ¼ÀÇ¿½¹ð½ñ¤ÎÄó½Ð¤ÇÍºá¤òÇ§¤á¤Æ¤¤¤¿¡£¸¡»¡Â¦¤Ï¶Øîþ£±Ç¯£³·î¤òµá·º¡£¥Ü¥¦¥ä¡½Èï¹ð¤Ï¸ÜµÒ¤Î¾ðÊó¤òÏ¢Ë®Åö¶É¤Ë³«¼¨¤¹¤ë»ÊË¡¼è°ú¤Ë±þ¤¸¤¿¤È¤¤¤¦¡£ÊÝ¼á¸å¡¢£²Ç¯´Ö¤ÎÊÝ¸î´Ñ»¡½èÊ¬¤ò¼õ¤±¤ë¡£ÊÛ¸î»Î¤Ë¤è¤ë¤È¹ñÀÇ¶É¤Ë£±£¶£°Ëü¥É¥ë¡ÊÌó£²²¯£³£µ£°£°Ëü±ß¡Ë¤ÎÊä½þ¶â¤ò¤¹¤Ç¤Ë»ÙÊ§¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£¥Ü¥¦¥ä¡½Èï¹ð¤ÏÈ½·è¤ò¼õ¤±¤ëÁ°¤Ë¡Ö»ä¤Ï¸å²ù¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¿ÍÀ¸¤ÇÂ¿¤¯¤Î¸í¤Ã¤¿ÁªÂò¤ò¤·¤Æ¤¤¿¡×¤È½Ò¤Ù¤¿¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢¥Ü¥¦¥ä¡½Èï¹ð¤ÏÊÆ¥á¥Ç¥£¥¢¡Ö£Ö£Ó£é£Î¡×¤ÎÈÖÁÈ¡Ö£Á¡¡£î£õ£í£â£å£ò¡¡£Ç£á£í£å¡×¤Î¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤Ç¡¢ÂçÃ«¤È¤Ï²ñ¤Ã¤¿¤³¤È¤¬¤Ê¤¤¤È¤·¤¿¾å¤Ç¡ÖÂçÃ«æÆÊ¿¤Ï¿å¸¶°ìÊ¿¤¬¥®¥ã¥ó¥Ö¥ë¤ò¤·¤¿¤ê¡¢¼Ú¶â¤ò¤·¤¿¤ê¡¢¤¢¤ë¤¤¤Ï¼«¿È¤Î»ñ¶â¤Î°ìÉô¤ò»È¤Ã¤¿¤ê¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤òÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤È³Î¿®¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÈ¯¸À¡£¤µ¤é¤Ë¡Ö¤É¤ÎÄøÅÙ¡¢¤½¤·¤Æ¤É¤Î¤¯¤é¤¤¤Î»þ´ü¡¢¤½¤ÎÅÀ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¿¿Áê¤ÏÄê¤«¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¤·¤«¤·¡¢»ä¤Î¹Í¤¨¤Ç¤Ï¡Ê¿å¸¶¼õ·º¼Ô¤Ï¡Ë¾µÂú¤òÆÀ¤ë¤«¡¢µö²Ä¤òµá¤á¤ë¤«¡¢¤¢¤ë¤¤¤ÏÅö½é¤Ï¡ÊÂçÃ«¤Ë¡ËÁ÷¶â¤ò°ÍÍê¤·¤Æ¤¤¤¿¤Ï¤º¤Ç¤¹¡×¤È¤â¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¥Ü¥¦¥ä¡½Èï¹ð¤Ï¡Ö£Î£Â£Ã£´£Î£å£÷£ó¡×¤Î¼èºà¤Ë¤â±þ¤¸¡ÖÈà¡ÊÂçÃ«¡Ë¤Ï¥¹¥Ý¡¼¥ÄÅÒÇî¤äÅÒ¤±»ö¤ò°ìÀÚ¤·¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È³Î¿®¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¿å¸¶¼õ·º¼Ô¤ÏÂçÃ«¤Î¶ä¹Ô¸ýºÂ¤«¤éÌó£±£·£°£°Ëü¥É¥ë¡ÊÌó£²£µ²¯±ß¡Ë¤òÌµÃÇ¤ÇÁ÷¶â¤·¤¿ºá¤Çº£Ç¯£²·î¤Ë¹´¶Ø£´Ç¯£¹·î¤Î¼Â·º¤¬³ÎÄê¤·¡¢¥Ú¥ó¥·¥ë¥Ù¥Ë¥¢½£¤Î·ºÌ³½ê¤Ë¼ý´Æ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¡¡