無料でもらえました…！


【画像】実際に届いた無料サンプルはコレ！

「最近、お肌のハリがなくなったかも」「化粧ノリが悪くなった気がする」

お肌の変化を感じることはありませんか？

実は今、簡単なセルフチェックをするだけで、自分の肌状態を診断し、自分に合った無料スキンケアサンプルがもらえるサービスがあるんです！

それが「オルビスのスキンチェック」。

オンラインで診断できる…！


私もやってみたら意外な結果が…！

とってもよかったので、みなさまにもご紹介します。

■オルビスの無料サンプルをもらう方法は？

無料サンプルをもらうには？


無料サンプルをもらう方法は、スマホやPCから「スキンチェック」に答えるだけ。診断の結果、自分の肌に合ったスキンケアサンプルが無料でもらえちゃうんです！

私も実際にやってみたところ、肌の状態に合わせたアドバイスシートも付いてきて「今のケア、もっとこうした方がいいかも！」と見直すきっかけにもなりました。

■オルビスの「スキンチェック」の内容は？無料なの？

オルビスのスキンチェックとは？


オルビスのスキンチェックは、スマホやPCでから無料で試せます。お肌の触り心地や気になる悩みに答えていくだけで、今の肌状態とぴったりのケアを教えてくれますよ。

お肌にピッタリのケアもおススメしてもらえるサービス


たとえば、気になるシワやたるみの原因が「メイク落とし」にある、なんてことも。自己流ケアで遠回りする前に、一度チェックしてみるのもおすすめです。

■たったの3ステップ！ 無料サンプルをもらう流れ

オルビスのスキンチェックとは？


スキンチェックは、かんたん3ステップ！

1.問診に答えてお肌をチェック

2.肌状態とおすすめアイテムがわかる

3.サンプル無料プレゼント！

「自分の肌状態を知りたい」「気になるアイテムを無料で試してみたい」「自分に合うアイテムを知りたい」そんな方におすすめです◎。

■ステップ1▶スキンチェックのやり方は？

スキンチェックのサイトにアクセス


「スキンチェック」はスマホやPCからかんたんな質問に答えるだけでOK！まずはスキンチェックのサイトにアクセスしてみましょう。

スタートボタンをクリック


「スタート」ボタンを押して、診断開始！

質問にそってチェックして、回答をクリック


質問にそって、実際に自分のお肌を触りながらチェック！

私は「ややしっとりしているが吸い付かない」だったので、真ん中を選択しました。

お肌悩みを選択！


質問に答えていくと、「気になる肌悩み」の質問が。私は「シミ」を選びました。

「結果を見る」をクリック


すべて回答したら、「結果を見る」をクリック！

■ステップ2▶気になる診断結果は？

結果はこちら！


肌状態がグラフで表示され、「今の肌バランス」や「おすすめのケア方法」もわかります。アドバイスが具体的で参考になる…！

気になる診断結果は…


「うるおい不足で紫外線ダメージを受けやすい」など、悩みの原因も出てきました！

「頬や小鼻など高い部分には重ね付けし、最後にハンドプレスで密着させる」など、具体的な対策もとても参考になります。

たしかに、日焼け止めは塗っていたものの、塗り直しや重ね塗りはしていなかったので反省…。

今後のケアに早速取り入れたいと思います。

■ステップ3▶無料サンプルをもらおう！

おすすめアイテムも教えてくれます


診断結果にくわえて、おすすめアイテムを教えてくれます。

しかも「サンプルあり」のアイテムから無料で3点選べるんです。

サンプルを申し込むには…


「診断結果」ページの下へスクロールし、「無料サンプルを申し込む」をクリック。

3つ選んだら次へ


気になるアイテムを3つ選んで「次へ」をクリック。

申し込みフォームに入力


申込フォームに必要事項を入力します。

※インターネット会員への登録が必要でした

申し込み完了！あとは楽しみに待つだけ


あとは届くのを楽しみに待つだけ。診断もサンプルも、ぜんぶ無料ってスゴイですね…。

しかも、待っている間も診断結果を参考に毎日のお手入れを見直せるので、実用的でありがたいです。

■実際に届いたオルビス「無料サンプル」はこんな感じ！

サンプルはこんな感じ！


数日でサンプルが届きました。私が選んだのはこの3つ。

・アドバンスト ブライトニング セラム

　メラニンの蓄積を防ぎ、透明感のある肌を目指す美容液

・オーバーナイト ブライトニングジェル

　紫外線による乾燥を防ぎつつ、お肌の透明感をキープ

・リンクルブライトUVプロテクター

　シワ＆シミに同時アプローチ。SPF50+PA++++

無料でもらえました…！


紫外線が強いこの季節。“守る＆整える”が同時にできる心強いアイテムがもらえて嬉しい！

とくに気になっていたのは、オーバーナイト ブライトニングジェル。

うっかり日差しを浴びてしまった日のスペシャルケアアイテムなのだそう。

実際に使ってみるとひんやりジェルが心地よく、お風呂上がりのお肌をやさしく包んでくれて、癒しの時間になりました。

■お得情報！▶「7日間サンプル」「1カ月サンプル」がお得！

7日間お試しセット


初回限定で、7日間または1カ月お試しできるサンプルセットもあるそうです！

7日間サンプルはアームバンドやクリームもついて980円とお得なので、無料サンプルを使ってみて良かったら、もう少し長い期間で試してみるのもアリですね。

1か月お試しセット


1カ月使えるたっぷりサイズの化粧水セットは1680円！

お肌の変化をじっくりチェックしたい方はこちらもおすすめです。

夏の紫外線やエアコンによる乾燥、そして年齢による変化…。お肌は知らず知らずのうちにダメージを受けているもの。

だからこそ、今の自分に合ったケアを見つけることが大切です。

気軽なセルフチェックで、お肌を見直してみませんか？

文＝MH