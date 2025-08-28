「ただただ深くお詫びするしかない」屈辱の１−９…レンジャーズ指揮官が謝罪。中３日で同じくCL予選敗退の宿敵と対戦「日曜に応える」
スコットランドの強豪レンジャーズが現地８月27日、チャンピオンズリーグ（CL）プレーオフ第２レグで、ベルギーの名門クラブ・ブルージュと敵地で対戦。ホームでの第１レグを１−３で落としていたなか、この日は開始８分で退場者を出したことが響き、前半だけで５失点し、０−６で惨敗した。
２戦合計１−９という、あまりに屈辱的なスコアで敗退。非常に厳しい現実を突きつけられた。
英衛星放送『Sky Sports』によれば、ラッセル・マーティン監督は「遠征してくれたサポーター、地元で応援してくれたファンに、ただただ深くお詫びするしかない。２度と繰り返さないよう、必ず対策を講じる。こんな初歩的な事態はありえない。日曜の試合の結果で応える必要がある」と語った。
日曜の試合とは、宿敵であり、前田大然ら日本人４選手を擁するセルティックとのダービーマッチだ。セルティックもまたCLプレーオフで敗れた直後である。
どちらがより優れたリバウンドメンタリティを発揮するのか。マーティン監督はインタビューの最後に改めて「我々が取れる唯一の行動は、日曜に最高のパフォーマンスを築き上げることだ」「感じるべき痛みと屈辱を受け入れ、それを糧にする」と改善を誓った。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
